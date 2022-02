A kanadaiak többsége megelégelte a Szabadságkonvojt

„Ha a Szabadságkonvoj célja az volt, hogy emberek millióinak a figyelmét hívja fel Kanadában és világszerte, akkor a küldetést teljesítették” – szögezte le az Angus Reid Intézet a közvélemény-kutatását összegző jelentésben. „Ha viszont az volt a cél, hogy támogatást szerezzenek a járványügyi korlátozások megszüntetésére irányuló követeléseiknek, ez teljesen visszafelé sült el.”

A felmérés több mint két héttel az után készült, hogy Ottawában és Kanada-szerte kamionosok tüntetnek a kötelező oltás és a szigorítások ellen. A Trudeau-kormány szükségállapot bevezetésével próbálja kezelni a helyzetet.

A válaszadók 72 százaléka szerint a tüntetők „elérték a céljukat, most már haza kellene menniük”. Kilencvenhárom százalék támogatta eltávolításukat bármilyen eszközzel, 68 százalék pedig egyenesen úgy véli, hogy a rendőrségnek vagy a hadseregnek akár erőszakkal is fel kellene oszlatnia a megmozdulásokat. A megkérdezettek alig több mint egynegyede, 26 százaléka szerint a politikusoknak tárgyalniuk kellene a megoldásról.

A majority of Canadians across the political spectrum say it's time for protests to end. CPC supporters much more likely to disagree:https://t.co/i9y8PMJcNs pic.twitter.com/YTKUiRBOHM