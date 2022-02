A brazíliai áradásoknak már 146 halálos áldozata van, 191 embert még keresnek

A Rio de Janeirótól északra lévő üdülővárosban, Petrópolisban kedden extrém mennyiségű eső esett, amelynek következtében elöntötte a villámárvíz a várost és földcsuszamlásokat is okozott.

Foram ao menos 34 mortes e 171 deslizamentos; previsão é de mais chuva nos próximos dias #Petrópolis #chuvas



Imagens: Reprodução/Redes Sociais



Leia mais em https://t.co/GVZlYk5SvS pic.twitter.com/0eMIxE5SIh — Folha de S.Paulo (@folha) February 16, 2022

Jair Bolsonaro brazil elnök pénteken személyesen is a helyszínre érkezett, beszámolója szerint a térség most úgy néz ki, mintha kitört volna a háború. Az extrém időjárás azóta is lassítja a mentést, szombaton például a munkát több alkalommal is fel kellett függeszteni a heves esőzések, áradások miatt. A mentőcsapatok így már egyre kevésbé bíznak abban, hogy az eltűntek közül bárkit is élve találnak meg.

A munkálatokat önkéntesek is segítik, valamint összesen 41 keresőkutyát is bevetettek. Nagyobb munkagépeket azonban – a csuszamlós talaj miatt – nem tudnak bevetni a helyszínen, ezért kizárólag a kézi eszközökre hagyatkoznak a mentésben.

Gyakorlatilag úgy dolgozunk, mint a hangyák, de csak lassan tudunk haladni

– mondta a helyi tűzoltók mentőcsapatának vezetője.

Az eddig jelentett 146 halálos áldozatból 27-en kiskorúak voltak. A túlélők közül több mint 900 embert iskolákban és ideiglenes óvóhelyeken szállásoltak el.

(via BBC)

(Borítókép: a nagy mennyiségű eső okozta fölcsuszamlás egy légi felvételen. Fotó: Ricardo Moraes / Reuters)