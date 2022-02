Attól tartanak, hogy Jeffrey Epstein újabb bűntársa halhat meg a börtönben

Jean-Luc Brunelt – Epsteinhez hasonlóan – a lepedőjével felakasztva találták meg a börtönőrök (hogy öngyilkos lett-e, arról még nem adtak ki hivatalos szakvéleményt). Ian Maxwell, Ghislaine Maxwell testvére ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy „rémisztő” számára a hír, miszerint Jeffrey Epstein egy másik társát is holtan találták egy jól őrzött börtönben. Hozzátette:

családjuk attól tart, hogy Ghislaine Maxwellel is valami hasonló történhet abban a Brooklyn-i börtönben, ahol most őrzik.

Elmondta azt is, hogy – bár a börtön pszichiátere nem így vélekedett –, a hatóságok szerint fennáll a veszélye annak, hogy Ghislaine Maxwell is öngyilkosságot követhet el. Emiatt állandóan ellenőrzik őt, és 15 percenként felkeltik éjszaka, amivel emberként, illetve fogolyként is megsértik a jogait – állítja Ian Maxwell. Kifejtette továbbá: szerinte ironikus az is, hogy Jeffrey Epsteint és Jean-Luc Brunel esetében nem tartottak öngyilkosságtól, és nem ellenőrizték őket rendszeresen, holott ők végül tényleg meghaltak a börtönben.

Ghislaine Maxwellt tavaly decemberben ítélték el egy hosszú per után. A bíróság egyebek mellett azt is kimondta akkor, hogy Jean-Luc Brunelt ő mutatta be Jeffrey Epsteinnek, a francia férfi ezután vált az epsteini pedofil-hálózat részévé.

Jeffrey Epseint 2019 augusztusában találták holtan manhattani cellájában, a hivatalos jelentés szerint öngyilkos lett.

