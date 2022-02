Repülővel juttatná el szavazni az angliai magyarokat a Kossuth Kör

„Bárhogy is döntesz a szavazásod helyét illetően, a Repülővel Jöttünk kezdeményezéssel azt szeretnénk elérni, hogy teljen meg egy teljes repülőgép járat azokkal az angliai magyarokkal, akik egy hosszú hétvégével és családlátogatással kötnék össze a 2022-es választást Magyarországon” – írják a valasztas22.uk oldalon.

A Repülővel Jöttünk elnevezésű akciót azért kezdeményezték, hogy segítsenek a külhoni magyaroknak a szavazatuk leadásában. Céljuk, hogy egyenlő esélyekkel szavazhasson minden magyar állampolgár függetlenül attól, hogy melyik országban él, vagy dolgozik jelenleg.

Mint írják, 2018-ban több probléma is felmerült az angliai szavazókörökben: nem mindenki jutott el Londonba, Manchesterbe, vagy Edinburghba szavazni, akik azonban eljutottak, órákat álltak sorban, és volt olyan is, hogy a még sorban állókat hazaküldték a szavazás zárásakor. Már 2018-ban is sokan hazautaztak szavazni és 2022-ben is sokan így tesznek. Az oldal abban segít, hogy egy London-Budapest közötti repülőjáratra magyarokat szervez.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az angliai magyaroknak adománygyűjtést is szerveztek, hogy eljuttassák őket a külképviseletekre, ahol leadhatják a voksokat. Ugyanis Nyugat-Európában dolgozó magyarok nem adhatják le levélben a szavazataikat, hanem csakis a külképviseleteken voksolhatnak. Angliában a gyakorlatban ez annyit jelent, hogy csak Londonban és Manchesterben, az Egyesült Királyságon belül pedig Edinburgh-ban lehet szavazni.