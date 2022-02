Fedett fejjel kell megjelenniük munkahelyükön az afgán tisztviselőnőknek

Ezentúl fedett fejjel kell megjelenniük a munkahelyükön az afganisztáni tisztviselőnőknek – közölte az erkölcsügyi minisztérium. Csak feltételesen, a férfi és a női munkaerő szigorú elkülönítése esetén térhettek vissza a közszolgálati munkát végző nők munkájukba a tálibok augusztusi hatalomra kerülése után.

A minisztérium figyelmeztetett arra is, hogy a tisztviselőnők kizárólag megfelelő módon fedett fejjel jelenhetnek meg dolgozni, és akik ennek nem tesznek eleget, azokat elbocsátják. A közlemény nem tér ki arra, hogy mennyire kell a fejet elfedni egy olyan országban, ahol a nők túlnyomó többsége amúgy is elfedte a fejét, még ha csak laza sállal is, már a tálibok visszatérése előtt.

Úgy hordhatják a hidzsábot (a hajat eltakaró kendőt), ahogyan akarják

– mondta az AFP francia hírügynökségnek Mohammad Szadek Akif Muhadzsir, a tárca szóvivője.

Arra a kérdésre, hogy vajon a nőknek burkát (az egész arcot és testet elfedő, a szemet pedig rácsos szövettel eltakaró viseletet) kell-e hordaniuk, mint a tálibok előző, 1996 és 2001 közötti uralma idején, a szóvivő azt válaszolta: a nők maguk választhatják meg a viseletet, de „korrekten el kell fedniük magukat”.

Az előző tálib uralom idején tilos volt a nyugati öltözék, a férfiaknak tilos volt borotválkozniuk, és botozással büntették, ha valaki nem sietett elég gyorsan az imára. Bár ezúttal engedékenyeknek mutatkoztak, egyre szaporodnak a korlátozások: így például nők nem játszhatnak televíziós sorozatokban, kivéve, ha azok iszlám témával foglalkoznak, és nem zenélhetnek nyilvánosan.

Annak ellenére, hogy a tálibok most figyelnek arra, hogy ne vezessenek be túl szigorú szabályokat, a helyi hatóságok vezethetnek be korlátozásokat, hogy alkalmazkodjanak a konzervatív szokásokhoz – számolt be az MTI.