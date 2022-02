Európai uniós támogatásból termesztett drogot egy férfi Bihar megyében

Egy ismert és sikeres romániai gazdálkodó 37 éves gyermeke, Gigi Nicusor Fuscas akárcsak más agrár vállalkozók Brüsszelhez fordult cége felvirágoztatása érdekében – olvasható a Főtér oldalán.

Az unió is látott fantáziát a mezőgazdasági szakember terveiben. Negyven ezer eurós (14 millió forint) támogatás lett a jutalma a férfinek, aki speciális sátrakat, LED lámpákat, ventilátorokat, szűrőket, műtrágyát és minden mást beszerzett, és felszerelt, ami egy jól működő farmhoz szükséges.

Mindezek után mégsem a zöldségtermesztés, inkább a jóval nagyobb haszonnal járó drogtermesztés mellett döntött.

A rendőrség a razziáján 42 tő marihuánát talált a fóliasátrakban, amelyek közül 22 már be is érett, mire a nyomozók felfedezték a gazdálkodás valódi természetét. A hatóságnak nem volt ismeretlen Gigi Nicusor Fuscas személye, hiszen korábban elkapták már kannabisztermesztés miatt, még korábban pedig drogfogyasztásért. A mostani eset után nem is húzta az időt a bíróság és néhány nappal a lebukás után másfél év börtönbüntetősre ítélte a férfit.

A ítélethozatal után a mezőgazdasági szakember megszökött, azóta hatósági körözés alatt áll.

