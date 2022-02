Joe Biden: A szabadságnak ára van

Közölte: együttműködnek Németországgal abban, hogy leállítják az Északi Áramlat-2 gázvezeték beüzemelését, és tárgyalnak az energiaipari társaságokkal, hogy megszüntessék az Oroszországtól való függőséget.

Elmondása szerint ezek csupán védelmi intézkedések, nem kívánnak fegyveres erőt bevetni orosz területen, de sokadszor elmondta, hogy a NATO területének minden centiméterét meg fogják védeni.

Az Egyesült Államok elnöke közölte: az orosz pénzintézetekkel, valamint az ország vezetőivel és családtagjaikkal szemben is intézkedéseket fognak alkalmazni.

Ők is osztoznak a Kreml korrupt politikai játékaiban, így a szenvedésben is osztozniuk kell

– mondta el az orosz elithez tartozó családokról.

A szabadságnak ára van

Arra figyelmeztetett: a mostani intézkedéseket újabbak fogják követni, ha Oroszország továbbra is folytatja a válság eszkalációját.

Amennyiben Oroszország még tovább megy, mi is tovább fogunk menni a szankciókkal

– fogalmazott.

Az Isten nevében, kiről gondolja azt Putyin, hogy jogot adott neki, hogy új, úgynevezett „országokat” kiáltson ki azon a területen, ami a szomszédjához tartozik?

– jelentette ki az elnök.

Konkrétan két orosz pénzintézet, a VEB és a „katonai bank” ellen vezetnek be intézkedéseket. Az utóbbi vélhetően a védelmi szektor finanszírozásában alapvető fontosságú szerepet játszó Promszvjazbank.

Biden azt is közölte, hogy szankciókat vezetnek be az orosz szuverén államadóssággal szemben is, amely - mint fogalmazott - azt jelenti, hogy

elzárjuk az orosz kormányt a nyugati finanszírozástól.

Az amerikai elnök szerint az intézkedés bevezetését követően Moszkva

nem kereskedhet új adósságával sem az amerikai, sem az európai piacon.

Az amerikai elnök elismerte, hogy a most bejelentett szankciók az amerikaiak számára is magasabb gázárakat fognak jelenteni, de azt ígérte: dolgozni fog azon, hogy korlátozza a családokra háruló terheket.

Őszintén be kell látnunk, hogy a szabadság védelme tőlünk is megköveteli az árát

– mondta el Joe Biden.

Haderőt csoportosítanak át a balti államokba

Az Egyesült Államok továbbra is segíti Ukrajna védelmét. Az elnök azt is bejelentette, hogy amerikai fegyveres erőket és hadfelszerelést fognak küldeni Észtországba, Lettországba és Litvániába, hogy megerősítsék a balti államok védelmét.

Világossá szeretném tenni, hogy ezek abszolút védelmi intézkedések a részünkről. Nincs szándékunk harcolni Oroszországgal

– tette hozzá.

Az elnök szerint annak ellenére, hogy Oroszország már megkezdte invázióját Ukrajna ellen, még mindig van rá idő, hogy elkerüljük a legrosszabb forgatókönyvet.

Aszerint fogjuk megítélni Oroszországot, hogy hogyan cselekszik, nem pedig hogy miket mond. Készek vagyunk egységben, egyértelműen és meggyőződéssel cselekedni. Hiszek abban, hogy a diplomácia útja még mindig nyitva áll számunkra

– fejezte be sajtótájékoztatóját Joe Biden.

(Borítókép: Joe Biden 2022. február 22-én. Fotó: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)