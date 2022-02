Február 26-án lép életbe a szlovák egészségügyi minisztérium rendelkezése, amely szerint többek között eltörlik az alacsony, illetve közepes kockázattal járó események (például misék, sportesemények, kulturális események) létszámkorlátozását – adta hírül a Paraméter.

Az olyan magas kockázattal járó eseményeken, mint az esküvő, legfeljebb ötvenen vehetnek részt, ezzel együtt az úgynevezett alapüzemmód lesz érvényben, amely szerint maximum száz főben határozták meg a létszámkorlátot a sportversenyekre és az edzésekre is.

Az enyhítés már az oltatlanoknak is lehetővé teszi, hogy fitnesz- és wellnessközpontokba, vízi parkba, illetve uszodába és gyógyfürdőbe menjenek. Ezeken a helyeken a maximális létszám ötven fő, vagy 15 négyzetméterre számítanak egy személyt.

A vendéglátóhelyek is nyitnak mindenki számára, de az emberek csak az asztalnál ülhetnek, a felszolgálás is csak ott történhet, beleértve a teraszokat is, minden egyéb helyen kötelező a maszk viselése.

Emellett korlátozások nélkül működhetnek a tömegközlekedési eszközök, beleértve a távolsági járatokat, illetve a taxis szolgáltatásokat, a maszk viselése viszont továbbra is kötelező lesz itt is.

(Paraméter)