Az Egyesült Királyság még nem látott „teljes értékű” bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy Oroszország valóban katonákat küldött a Donbaszba – mondta Liz Truss.

A brit külügyminiszter úgy fogalmazott: „Magától Putyintól hallottuk, hogy katonákat küld, de egyelőre még nincs teljes értékű bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy ez meg is történt. Arra viszont számítunk – és ezt az Egyesült Államok is megerősítette az Egyesült Királyság mellett –, hogy az oroszok nagy erejű inváziót indíthatnak, amelynek akár Kijev elfoglalása is a célja lehet” – mondta.

Liz Truss nyilatkozatával szemben kedden Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is azt mondta, hogy az orosz katonák már behatoltak Luhanszkba és Donyeckbe. Hétfő éjjel már néhány külföldi lap is erről írt, megcáfolhatatlan bizonyítékot viszont azóta sem tudtak felmutatni erre vonatkozóan.

(via CNN)