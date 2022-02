Miután hétfő este Putyin elismerte a szakadár államokat, kedden az orosz békefenntartók már be is vonultak a térségbe. Bár több nyugati ország hamar reagált a fejleményekre, a britek majdnem mindenkinél gyorsabbak voltak – számolt be korábban az Index.

Boris Johnson szinte azonnal reagált: azt ígérte, hogy olyan keményen célba veszik az orosz gazdasági érdekeltségeket, amilyen gyorsan csak lehet. A jelek szerint a brit miniszterelnök nem viccelt, ugyanis a hatóságok többek között: