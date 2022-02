Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerdán közölte, hogy megakadályoztak egy terrorcselekményt a Krímben. Közlésük szerint az ukrán Jobb Szektor nevű, Oroszországban betiltott szélsőjobboldali szervezet készítette elő.

Hat orosz állampolgárt őrizetbe vettek, akik az ukrán extremista szervezet, a Jobb Szektor támogatói, és akik egy saját kezűleg készített robbanószerkezetet akartak felrobbantani egy, a régióban lévő ortodox templomnál azért, hogy megfélemlítsék a lakosságot

– áll a közleményben.

Az FSZB azt is leírta, hogy az egyik gyanúsított garázsában megtalálták a robbanószerek összeállításához szükséges anyagokat, az erre vonatkozó útmutatót, valamint a Jobb Szektor „szimbólumait” is. Ezenkívül olyan üzeneteket is lefüleltek a biztonsági szervek, amikben az érintettek a merénylet végrehajtásáról írtak.

Vlagyimir Putyin már a hétfő este mondott beszédében is kitért arra, hogy a Krímben terrorszervezetek működnek, és ezt is hivatkozási alapként említette arra vonatkozóan, hogy miért kell elismerni a szakadárokat. E merényletek, valamint a hamis zászlós támadások lehetnek majd egy Ukrajna elleni támadás hivatkozási alapjai is.

(via RIA Novosztyi)