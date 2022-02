Japán szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, az ok: az Ukrajnában történtek. A japán kormányfő közölte: Tokió gazdasági lépéseket tesz Moszkvával szemben. Fumio Kishida elmondta: a gazdasági szankciók betétek, vagyonok befagyasztását, export-import, illetve kötvénypiaci korlátozásokat is magukban foglalnak, írta a Japan News.

A kormányfő hozzáfűzte, ha az ukrajnai helyzet rosszabbodik, akkor egyeztetni fog a japán kormány a nemzetközi közösséggel az esetleges további válaszlépésekről.

A japán miniszterelnök szerint elfogadhatatlan, hogy Oroszország megsérti Ukrajna szuverenitását és területi egységét, megszegi a nemzetközi jogi normákat. Kishida sürgette Moszkvát, hogy diplomáciai úton keressen megoldást a szituáció rendezésére. Tokió evakuálja a japán állampolgárokat Ukrajnából.