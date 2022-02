Sorjáznak a szankciós pofonok Oroszország ellen

A világ reagált az orosz elnök döntésére, amellyel elismerte a szakadár térségeket.

A Nyugat a korábban beharangozott szankciókat léptette életbe, miközben még a Kreml szövetségesei is elfogadhatatlannak tartják Moszkva lépését.

A szankciók nemcsak az oroszoknak fognak fájni, hanem azoknak is, akik kivetették.

A büntetés még a sportra is kiterjed: a BL-döntőt nagy valószínűséggel nem Szentpéterváron fogják megrendezni.

„Nagyon fognak fájni” az Európai Unió 27 tagországa által egyhangúlag elfogadott szankciók – harangozta be az uniós elnökséget betöltő francia külügyminiszter. Jean Yves Le Drian „törvénytelennek” nevezte a szakadár „népköztársaságok” Moszkva által történő elismerését.

A beutazási tilalom és az unióban őrzött vagyonok befagyasztása Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az orosz katonai, üzleti élet és a Kreml-párti propagandamédia 27 vezetőjére; a javaslatot előterjesztő 11 képviselőre, továbbá az indítványt megszavazó 351 képviselőre, aki megszavazta a szakadár területek elismerését; a kelet-ukrajnai orosz „békefenntartó” csapatok katonai vezetőire és azokra a bankokra terjed ki, amelyek finanszírozzák az orosz katonai műveleteket.

A tervezett szankciós lista élén – a Guardian értesülései szerint – Szergej Sojgu védelmi miniszter áll, mert „végső soron ő felelős az Ukrajna elleni katonai akcióért”. Sojgut Anton Vajno, Putyin kabinetfőnöke követi, aki „aktív szerepet játszik a döntéshozatalban”, valamint Igor Oszipov, a Fekete-tengeri Flotta főparancsnoka és Szergej Szurovikin, az orosz légierő főparancsnoka.

A listán szerepel Dmitrij Grigorenko miniszterelnök-helyettes, az állami tulajdonú VTB bank elnöke, valamint Igor Suvalov, annak az orosz állami fejlesztési banknak, a VEB-nek az elnöke, amely fontos szerepet játszik a védelmi ágazat finanszírozásában.

Célkeresztbe került Maria Zaharova külügyi szóvivő, és Margarita Szimonjan, a Russia Today csatorna vezetője. Mindketten éles nyugatellenes retorikájukról ismertek. Vlagyimir Szolovjov, a Kreml-barát Russia One csatorna műsorvezetője is felkerült a szankciós listára.

Ezen szerepel Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport alapítója és nem hivatalos vezetője. „A Putyin séfjeként” elhíresült Prigozsin finanszírozza azt az Internet Research Agency-t, amely szintén felkerült az EU szankciós listájára. A szentpétervári székhelyű IRA inkább „trollgyárként” ismert, ahonnan a bloggerek éjjel-nappal árasztják el a világhálót Putyin-párti és Nyugat-ellenes nézetekkel. Prigozsin édesanyja és felesége szintén rajta vannak a listán.

A szankciókkal sújtott bankok közé tartozik a Bank Rosszija, amelyről az EU és nyugati tisztviselők úgy vélik, hogy Putyin és számos tisztviselőjének személyes bankja, valamint a Promszvjazbank és a Vnyesekonombank, amelyek az uniós értesülések szerint az orosz elnök személyes utasításai alapján működnek, és kulcsszerepet játszanak az orosz védelmi ágazat finanszírozásában.

Az uniós vezetők az elkövetkező napokban újabb szankciós csomagot is kilátásba helyeztek.

A szankciók megnehezítik továbbá az orosz állam hozzáférését az uniós tőkepiacokhoz és tőzsdékhez, illetve megakadályozzák az uniós államok Luhanszkkal és Donyeckkel folytatott kereskedelmét.

Álhírnek minősítette Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a feltételezést, hogy Magyarország meghiúsítaná a közös uniós vélemény kialakítását.

Reports by The @guardian @patrickwintour and other news outlets claiming Hungary would resist efforts at a common EU position are FAKE NEWS. PM Orbán has said: Hungary shares the common EU position – high level and intensive talks are ongoing

Magyarország osztja a közös EU-álláspontot – hivatkozott az államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bejelentésére.

Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősítette, aki azt mondta: Magyarország nem vétózza meg a szankciókat, amelyek jogi formában délután fognak megjelenni.

A német kancellár az elsők között jelentette be, hogy leállítják az Oroszországot és Németországot közvetlenül összekötő Északi Áramlat–2 engedélyeztetési eljárását, vagyis nem helyezik üzembe a már tavaly szeptemberben teljesen elkészült gázvezetéket. Olof Scholz kancellár „indokolatlannak és érthetetlennek” nevezte Putyin akcióját, a kelet-ukrajnai szakadár területek elismerését.

A lépés azonban Németország számára is hátrányos, ami energiaellátásának közel harmadát gázzal fedezi, a mennyiség felét pedig Oroszországból importálja.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter üdvözölte a berlini szankciót, Jarosław Kaczyński lengyel miniszterelnök-helyettes keményebb német fellépést várt, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és kormányfő, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese szerint a döntés árát az európaiak fogják megfizetni.

„Üdvözöljük az új világban, ahol az európaiak hamarosan 2 eurót fognak fizetni a gáz köbméteréért!” – tweetelte.

