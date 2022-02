Joe Biden újabb szankciókat jelentett be csütörtökön Oroszország ellen, miután támadás érte Ukrajnát. Az Egyesült Államok elnöke a G7 vezetőivel tartott megbeszélést, amelyet követően Boris Johnson brit miniszterelnök közölte, hogy Vlagyimir Putyin vérrel akarja átrajzolni Európa térképét.

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke beszédet mondott az amerikai polgároknak csütörtök délután, miután Moszkva támadást indított Ukrajna ellen hajnalban. Beszédében az Oroszország elleni újabb szankciókat jelentette be.

Putyin az agresszor. Putyin választotta ezt a háborút, és most neki és az országának kell elviselni a következményeket. Ez súlyos költségeket ró az orosz gazdaságra

– jelentette ki Joe Biden.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hetek óta figyelmeztettek arra, hogy megtörténik az, ami csütörtökön megtörtént Ukrajnában. Moszkvában politikai nagyszínházat láttak azzal kapcsolatban, hogy milyen vezetés folyik Ukrajnában.

Ami történt, az a nemzetközi jog megsértése, és két, senki által el nem ismert államalakulat politikai színtérre emelése.

Már jó ideje megosztottuk a nagyvilággal azokat az információkat, amelyek arra utaltak, hogy az oroszok részéről háború készül. Ezért kemény szankciókról döntöttünk korábban, amelyek térdre kényszeríthetik az orosz gazdaságot

– közölte Biden, hozzátéve, hogy ebben a döntésben nincsenek egyedül, hosszú ideje együtt dolgoznak a szövetségeseikkel a megfelelő szankciók meghatározásában.

Az amerikai elnök szerint Putyin ambíciói messzebbre mutatnak Ukrajnánál, valójában a volt Szovjetuniót állítaná vissza.

Kitiltják Putyin oligarcháit és a nagy orosz cégeket

Megakadályozzuk, hogy az oroszok üzleteljenek jenben, dollárban vagy akár euróban. Olyan szankciók lépnek életbe, hogy megakadályozzuk, hogy tovább fejlesszék az orosz haderőt, és az orosz nemzeti valutát, a rubelt addig ütjük, amíg tudjuk. A rubel sosem volt olyan gyenge a dollárral szemben, mint ma

– mondta Biden, megemlítve, hogy további négy orosz bank pénzügyeit fagyasztják be, míg az orosz elit vezetőit,

Putyin belső körét kitiltják az országból, és folytatják a harcot a korrupt orosz milliárdosok ellen, valamint ugyanezeket a tiltásokat vezetik be a nagy orosz cégekkel szemben.

Az amerikai elnök elmondta: az orosz űrprogram fejlesztésére is megpróbálnak csapást mérni, és a gazdasági szankciók mellett más területeken is szankciókat vezetnek be.

A NATO tagjai pénteken üléseznek, és Joe Biden kijelentette, hogy az Egyesült Államok támogatja a katonai tömb keleti szárnyának megerősítését.

Világossá szeretném tenni, hogy az Egyesült Államok minden egyes NATO-tagállamhoz tartozó négyzetmétert megvéd mindenáron. Mégpedig a NATO 5-ös cikkelye alapján, hogy akit megtámadnak, azt meg kell védeni

– mondta Biden, aki bejelentette azt is, hogy megerősítik a Romániában állomásozó NATO-erőket, valamint további erősítéseket küldenek Németországba, az ottani bázisaikra.

Egyelőre nem tiltják le a SWIFT-kód-rendszert az oroszokkal szemben

Megerősítette azt is, hogy amerikai csapatok nem harcolnak Ukrajna területén, valamint arról is beszélt, hogy a kialakult helyzetben valószínűleg tovább drágulnak az energiahordozók, ezért utasítja a nagy amerikai energiavállalatokat, hogy semmiképpen se nyerészkedjenek ezen a lehetőségen.

Előző este beszéltem Zelenszkij elnökkel, és megerősítettem, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei minden támogatást megadnak Ukrajnának az orosz csapatokkal szembeni harcához

– tette hozzá Biden, aki elmondta, hogy egyelőre nem tervezik a nemzetközi pénzügyi átutalásokhoz használt SWIFT-kód-rendszert letiltását az oroszokkal szemben.

Az amerikai elnök csütörtökön a G7 vezetőivel tartott megbeszélést, hogy megvitassák az oroszok ukrajnai invázióját – közölte a Fehér Ház. A virtuális találkozón részt vett többek között Olaf Scholz német kancellár, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Boris Johnson brit miniszterelnök, Mario Draghi olasz miniszterelnök és Kisida Fumio japán miniszterelnök is.

A találkozót követően közös nyilatkozatban ítélték el Oroszország támadását, és ígéretet tettek súlyos és összehangolt gazdasági és pénzügyi szankciók bevezetésére, egyúttal felszólították az oroszokat, hogy azonnal vonják ki csapataikat Ukrajnából.

Elítéljük Fehéroroszország részvételét is az Ukrajna elleni támadásban, és felszólítjuk, hogy tartsa be a nemzetközi kötelezettségeit

– közölték a G7-országok vezetői, hozzátéve, hogy elítélik Vlagyimir Putyin orosz elnök intézkedéseit is, aki következetesen megtagadta a diplomáciai folyamatban való részvételt is.

Putyin vérrel akarja átrajzolni Európa térképét

Boris Johnson is új szankciókat jelentett be, amelyek több mint száz orosz személyt céloznak meg, egyúttal teljesen kizárná az orosz bankokat az Egyesült Királyság pénzügyi rendszeréből.

A londoni oligarcháknak nem lesz hová bújniuk. Továbbra is próbáljuk kiszorítani Oroszországot a globális gazdaságból, miközben Putyin vérrel akarja átrajzolni Európa térképét

– mondta a brit miniszterelnök.

Az NBC szerint két amerikai és egy nyugati hírszerzési tisztviselő, valamint egy negyedik személy azt állítja, hogy még nem születtek meg a végleges döntések, de az amerikai hírszerzés és a katonai kiberharcosok olyan javaslatot tettek Joe Bidennek, hogy korábban még nem látott kibertámadásokkal zavarnák meg Oroszország Ukrajna elleni támadását.

Ezek között szerepel az internetkapcsolat megzavarása, az elektromos áram leállítása és a vasúti váltók befolyásolása Oroszországban, hogy megakadályozzák katonai utánpótlást.

Az Egyesült Államok korábbi retorziói között szerepelt, hogy a Fehér Ház az európai szövetségeseivel összehangolva teljesen elvágja az Oroszország és az Európai Unió, valamint az Egyesült Államok közötti kereskedelmi kapcsolatokat, egyúttal együttműködnek Németországgal abban, hogy leállítsák az Északi Áramlat-2 gázvezeték beüzemelését, valamint tárgyalnak az energiaipari társaságokkal, hogy megszüntessék az Oroszországtól való függőséget.

Joe Biden közölte azt is, hogy az orosz pénzintézetekkel, valamint az ország vezetőivel és családtagjaikkal szemben is intézkedéseket léptetnek életbe.

(Borítókép: Joe Biden 2022. február 24-én. Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP)