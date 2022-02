Világszerte tüntetések vannak Ukrajna mellett, a tiltakozók országuk vezetőitől lépéseket követelnek, a nagyvárosok kedden „ukrán zászlók óceánjaivá váltak” – írja az ABC News.

New Yorkban több százan gyűltek össze a Times Square-en, az Upper East Side-on lévő orosz konzulátusnál és az ENSZ épületeinél. A Times Square-en egy hatalmas ukrán zászlót hordoztak körbe. A városban él az Egyesült Államok legnagyobb ukrán közössége, több mint 150 ezer ember.

Bár én nem Ukrajnából származom, támogatom őket. Csak azért, mert az oroszoknak nagyobb a hadserege, nem foglalhatnak el egy másik országot

– nyilatkozta egy demonstráló egy manhattani megmozduláson a New York Timesnak.

Washingtonban a tüntetők a Fehér Házhoz és az orosz nagykövetséghez vonultak, és intézkedéseket követelnek Joe Biden elnöktől. Az egyik demonstráló a „gyilkosság” szót festette a járdára a követség előtt.

Többek között Chicagóban és Denverben szintén tüntetések vannak.

15 Times Square-en gyűlnek az emberek az orosz támadás elleni tüntetés alkalmából 2022. február 24-én Galéria: Tüntetések világszerte (Fotó: Jeenah Moon / Reuters)

Kaliforniában mindenfelé vannak tüntetések. Több százan vonultak San Franciscóban a városházához, ahol az ukrán nemzeti himnuszt játsszák – írja a Patch című kaliforniai lap San Franciscó-i helyi kiadása. Az egyik résztvevő „Putyin, a pokolban fogsz elégni” feliratú transzparenssel érkezett.

Értjük, hogy Ukrajna nagyon messze van, de ez mindenkit kell hogy érdekeljen. Ez mindenkire hatással van

– mondta felszólalásában az egyik szervező.

Los Angeles Westwood negyedében több mint százan gyűltek össze – írja a Patch Los Angeles-i kiadása. A tömegben a transzparenseken olyan feliratok olvashatók, mint „Állítsuk meg Putyint!”, „Putyin, el a kezekkel Ukrajnától!” vagy „Ma Ukrajna − holnap Amerika”.

Ukrán színekbe borult a Brandenburgi kapu

Londonban százak gyűltek össze a Downing Streeten, Boris Johnson miniszterelnök hivatala előtt, valamint az orosz nagykövetségnél. A tiltakozók ukrán zászlókat lengetnek, a katonai invázió ellen protestálók között oroszok is vannak.

Mostantól szó szerint nem bírok belenézni a kollégáim szemébe

– mondta el egy Londonban dolgozó orosz a Guardiannek.

Berlinben a Brandenburgi kaput az ukrán zászló sárga és kék színeivel világították ki. A város útjain ezrek vonultak végig. A belvárosban 3500-an gyűlhettek össze a Tagesspiel szerint.

A párizsi városháza szintén ukrán színekbe borult, rengetegen vannak az utcákon.

Oroszországban is tüntetnek

Oroszország városaiban ezrek vonultak az utcákra, annak ellenére, hogy az országban illegálisak a spontán tüntetések, és a résztvevők a börtönt kockáztatják. Az ország 47 városában több mint 1700 embert tartóztattak le. Alekszej Navalnij tárgyalásán videókapcsolaton keresztül a börtönből ítélte el a támadást csütörtökön.

Moszkva központjában körülbelül ezren gyűltek össze, és azt skandálták: „Nemet mondunk a háborúra.” Sokan háborúellenes transzparenseket tartottak a magasba. A rohamrendőrség gyorsan közbeavatkozott, az embereket rendőrségi furgonokba tuszkolták. Többek között Szentpéterváron, Jekatyerinburgban és Permben is tüntetések voltak.

Moszkvában legalább 290, Szentpéterváron 128, Permben 50, Jekatyerinburgban 37 embert tartóztattak le. A háborúellenes petíciót több mint 290 ezer ember írta alá – írja a Washington Post.

Az egész világon tömegek mozdultak meg

Többek között Spanyolországban, Libanonban, Ausztriában, Hollandiában és Lengyelországban is vannak tüntetések. Tokióban, Prágában, Dublinban és Tel-Avivban is demonstrálnak. Svájc fővárosában, Bernben is több százan gyűltek össze. Madridban az Oscar-díjas színész, Javier Bardem is csatlakozott a tüntetőkhöz – jelentette a Reuters.

(Borítókép: Hatalmas ukrán zászlót tartanak emberek az Ukrajnát ért orosz támadás elleni tiltakozásul Milánó központjában 2022. február 24-én. Fotó: LaPresse / AP/ MTI)