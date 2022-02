Orbán Viktor: Világossá tettem, hogy Magyarország nem vesz részt ebben a háborúban

Most ért véget a NATO csúcstalálkozója, előtte személyesen is tárgyaltam a NATO főtitkárával. Kifejtettem és világossá tettem, hogy Magyarország egy nehéz helyzetben lévő ország, van százharminc-egynéhány kilométer határunk Ukrajnával

– mondta Orbán Viktor, aki csütörtökön utazott Brüsszelbe, ahol az Európai Unió állam- és kormányfői rendkívüli csúcstalálkozót tartottak az orosz–ukrán válság ügyében. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtök este nyolc órára hívta össze a tanácskozást. Orbán Viktor az állam- és kormányfők közül egyetlenként személyesen vett részt Brüsszelben – a NATO-központban a magyar kormányfő megbeszélést folytatott Jens Stoltenberggel, a szervezet főtitkárával is. A kormányfő a csúcstalálkozóról péntek esti videójában elmondta, a legfontosabb a magyarok biztonsága.

Magyarország biztonságát ebben a helyzetben is garantálni kell, hiszen az a legfontosabb. Világossá tettem, hogy Magyarország nem vesz részt ebben a háborúban, és nem is engedi, hogy belesodorják ebbe a háborúba. A Magyarországra érkező menekültek számára pedig a megfelelő ellátást biztosítani fogjuk

– mondta Orbán Viktor.

Péntek este a magyar külügyminiszter is jelentkezett Brüsszelből, és beszélt azokról a szankciókról, amelyeket az oroszokra kivet az Európai Unió.

Arról az eredményről tudok önöknek beszámolni, hogy a külügyminiszterek tanácsa elfogadta a szankciós csomagot

– közölte Szijjártó Péter. Hozzátette: Magyarország szempontjából fontos volt az, hogy a szankciós csomag ne veszélyeztesse Magyarország energiaellátását és „a rezsicsökkentés vívmányainak a fenntartását”. Szijjártó Péter ezután ismertette, hogy miről tájékoztatta őket a Kijevi Nagykövetség az utóbbi órákban.

A harc most már Kijevért zajlik. Nagykövetségünk munkatársai elmondták, hogy hallható volt a nap folyamán fegyverropogás, lőpor szagát érezték nem túl messzire a nagykövetségtől

– mondta, majd hozzátette: most a legutóbbi, 18 órakor a helyszínről megküldött jelentés szerint a helyzet nyugodtabb. Szijjártó Péter ezenkívül arról is beszélt, hogy vízum nélkül is beengedik Magyarországra azokat a harmadik országbeli állampolgárokat, akik jogszerűen tartózkodnak Ukrajnában. Őket utána a budapesti és a debreceni repülőtérre szállítják, ahonnan hazatérhetnek országaikba.