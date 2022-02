CNN riportere az orosz–ukrán háborúról: Amerika demokráciája is megrendülhet

Miközben diplomaták az ENSZ Biztonsági Tanácsának utolsó pillanatában a békéért esedeztek, orosz tűz kezdett záporozni Ukrajnára. Miért fogja megrázni Amerikát és az egész világot Putyin Ukrajna elleni, régóta rettegett támadása? – teszi fel a kérdést Stephen Collinson, a CNN politikai riportere, aki cikkében elemezte a kialakult helyzetet.

A riporter szerint Vlagyimir Putyin elnök régóta rettegett támadása messze túlmutat Oroszországon és demokratikus szomszédján. Ennek következményei lesznek, beleértve az amúgy is magas gázárak fájdalmas kiugrását az amerikaiak számára, akik azért küzdenek, hogy kikerüljenek egy évszázadonként egyszer előforduló világégésből.

Joe Biden elnök az Oroszországgal szemben valaha kiszabott legsúlyosabb szankciókat jelentette be csütörtöki beszédében, ugyanakkor újjáéledhet a történelem részének tartott hidegháború, új és kiszámíthatatlan ellentétet teremtve az Egyesült Államok és Oroszország, a világ legnagyobb nukleáris hatalma között.

Stephen Collinson szerint ez a konfliktus, amelyre az Egyesült Államok korábban már figyelmeztetett, civil életek ezreibe kerülhet. Vlagyimir Putyin egy előre nem tervezett televíziós beszédében, amely hamis állításokat tartalmazott egy oroszok elleni állítólagos ukrajnai népirtással kapcsolatban, hadműveletet hirdetett „Ukrajna demilitarizálására és nácitlanítására”.

A CNN riportere úgy véli, ez a lépése a diktátorok sötét manővereit idézte fel az 1930-as évekből, amelyek aztán háborúba sodorták a világot.

– állapítja meg Collinson. Hozzáteszi: ez volt az a szürreális pillanat, amikor a Szovjetunió összeomlása miatti traumát elszenvedett volt a KGB-tisztként csatát indított, hogy megbosszulja a történelmet, és felszámolja egy szuverén ország szabadságjogait.

Collinson kifejti: Ukrajna egy volt szovjet köztársaság, amely a kommunizmus összeomlása után a saját útját járta, és lemondott az atomfegyverek birtoklásáról Moszkva most és 2014-ben is megsértett biztonsági garanciáiért cserébe. Putyin Ukrajna demokráciára való törekvését saját autokratikus uralma fenyegetésének tekinti, és biztosítani akarja, hogy az ország soha ne érje el álmát, a NATO-tagságot – teszi hozzá.

Az Egyesült Államok által vezetett világrendnek is magas árat kell fizetniük ezért a támadásért – mutat rá Stephen Collinson. A magasabb gázárak és az infláció biztos hozadéka a háborúnak. Az olaj hordónkénti 100 dollár fölé emelkedett szinte azonnal, amikor az orosz támadás elkezdődött.

Mivel Putyin visszalépést követelt a NATO-tól a szervezethez csatlakozott volt szovjet szatellitállamokban, ez Amerika válsága is. Az Egyesült Államok nem küld csapatokat közvetlenül Ukrajnába Oroszország ellen harcolni, tekintettel arra, hogy Ukrajna nem NATO-tagként nem élvezi a szövetség kölcsönös védelmi garanciáit

– írja a CNN riportere, aki szerint szinte biztosra vehető, hogy Washingtonnak vissza kell küldenie csapatait európai szövetségeseinek megerősítésére, és azokra a bázisokra, amelyeket 30 évvel ezelőtt elhagytak.

Collinson szerint fennáll az USA által finanszírozott felkelés lehetősége is Ukrajnában, ami kockázatos lehet mindkét fél számára. Tágabb értelemben Putyin Ukrajna elleni támadása újabb kihívást jelent Amerika globális hatalma és a szabad, demokratikus világ számára.

A liberális demokrácia most félelmetes kihívással néz szembe, nemcsak a revansista Oroszország, hanem egy felemelkedő, tekintélyelvű kínai szuperhatalom részéről is. És ellentétben a hidegháború idején, amikor minden fél szilárdan kiállt a kommunizmus elleni 40 éves küzdelemben, Amerika saját demokráciája akár meg is rendülhet