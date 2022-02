Csütörtök este már összefoglalót készítettünk arról, hogy orosz katonák hatoltak be Ukrajna területére, megkezdődtek a bombázások, az orosz hadsereg mélyen benyomult, településeket foglalt el, városokat támadott. Az akkori fejleményekről, ha esetleg lemaradtak róla, itt olvashatnak. A pénteki eseményeket napközben élőben percre percre közvetítettük, de háborúban már egy-egy nap fejleményeit is nagyon nehéz áttekinteni, ezért most összeszedtük a legfontosabb történéseket.

Bárki lehet önkéntes

Péntek hajnalban több orosz várost is rakétatámadás ért, köztük Kijevet is. Az orosz katonák – magyar idő szerint még délelőtt – el is érték az ukrán fővárost, nem sokkal később tankjaik ellepték a külvárost. Mindeközben az ukrán önkénteseknek gépfegyvereket osztottak ki, a lakosságot pedig arra kérték, hogy készítsenek Molotov-koktélokat.

Az oroszok napközben elfoglalták a Kijev melletti katonai repülőteret is, amelynek kulcsfontosságú szerepe lehet a főváros elleni offenzívában. A péntek esti beszámolók szerint az oroszok egyre erősebben bombázzák a fővárost. Az amerikai hírszerzés szerint az ukrán főváros napokon belül eleshet.

Mindeközben az ukránok továbbra is arra készülnek, hogy elhúzódó háborút kell vívniuk Oroszországgal. Az országban általános mozgósítást rendeltek el, de pénteken még csak a 41 év alatti, katonai tapasztalattal rendelkező férfiak besorozásáról lehetett hallani. Ugyanakkor az összes 18 és 60 év közti férfinak megtiltották azt, hogy elhagyják az országot. Mindezek mellett szintén a hadsereg bővítését szolgálja az pénteki döntés, hogy az önkéntes jelentkezés korhatárát eltörölték, tehát akár a 18 év alattiak is mehetnek harcolni.

A cél Kijev elfoglalása

Kijev mellett több ukrán városban is heves harcok folynak. Ezek közé tartozik Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv, valamint az Észak-Ukrajnában lévő Csernyihiv is, amelyet az oroszok – legalábbis közlésük szerint – bekerítettek.

Az oroszok ezen kívül péntek délután partra szálltak Mariupolnál is, Odesszát pedig rakétákkal lőtték. Napközben az ukrán vezérkar kiadott egy közleményt a harcok állásáról, az ukrán főparancsnok pedig arról számolt be, hogy már 2800 orosz katonát megöltek és számos harci eszközt megsemmisítettek.

Az orosz és ukrán elnök is többször nyilatkozott pénteken a háborúról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek hajnalban azt mondta, hogy Ukrajna magára maradt az Oroszország elleni harcban. Leszögezte azt is, hogy készek tárgyalni az oroszokkal, még akár Ukrajna „semleges státuszáról", demilitarizálásáról is – amit az oroszok követelnek –, persze csak a megfelelő nemzetközi garanciák mellett.

Verbális és totális hadviselés

A Kreml erre reagálva tárgyalásra hívta Minszkbe az ukrán vezetést, amire ők egyelőre még csak annyit reagáltak, hogy megfontolják a javaslatot. Vlagyimir Putyin mindeközben délután is beszédet mondott, amelyben drogosoknak és neonáciknak nevezte az ukrán kormányt, és arra szólította fel az ukrán sereget, hogy hajtsanak végre puccsot ellenük, vegyék át a hatalmat.

Nem maradt tétlen az ukrán elnök sem. Volodimir Zelenszkij péntek este Kijevből jelentkezett be élő videóban, azt bizonyítva, hogy még mindig a fővárosban van és nem menekült el. Nem sokkal később pedig telefonon egyeztetett Joe Biden amerikai elnökkel is, a beszélgetésen a háborús segítségnyújtás lehetősége is felmerült.

Fontos fejlemény volt pénteken, hogy az Európai Unió újabb szankciókat vezetett be Oroszország ellen, többek közt Vlagyimir Putyin elnök is tiltólistára kerül.t A NATO ezzel párhuzamosan döntött arról, hogy újabb csapatokat küld keleti tagországaiba.

Magyar részről is voltak fejleményei a konfliktusnak. Áder János köztársasági elnök elítélte az orosz támadást, Orbán VIktor miniszterelnök pedig a NATO csúcstalálkozóján is világossá tette, hogy Magyarország nem akar részt venni a harcban.

Mindeközben Szijjártó Péter napközben beszámolt arról, hogy jelenleg is zajlik a magyarok evakuálása Ukrajnából. A külügyminiszter péntek esti hosszabb bejelentkezésében már azt mondta, hogy az akció túljutott a kritikus ponton. És azt is felajánlotta, hogy Budapest legyen az orosz-ukrán béketárgyalások helyszíne.



Ez történt tehát pénteken, a hétvégén ugyancsak élőben közvetítjük Önöknek a legfrissebb eseményeket a háborúból.

