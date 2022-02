Szijjártó Péter: Budapest legyen az orosz–ukrán béketárgyalások helyszíne

Szijjártó Péter élőben jelentkezett Brüsszelből, ahol kiemelte: üdítő volt ma olvasni azokat a híreket, miszerint az oroszok és az ukránok készek lennének arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek egymással. A külügyminiszter hangsúlyozta: a tárgyalások jelentik az alapfeltételét annak, hogy a béke létrejöjjön a két ország között, a háború pedig minél kevesebb ember életét követelje.

Olvashattuk, hogy a tárgyalások helyszínében vita keletkezett: először Minszkről volt szó, utána Varsó is képbe került, de nem volt róla megállapodás. Úgyhogy felhívtam Szergej Lavrov kollégámat, és javasoltam neki, hogy ezeket a megbeszéléseket tartsák Budapesten. Budapest biztonságos helyszínként tud szolgálni mind az orosz, mind az ukrán tárgyaló delegáció számára. Ezt a javaslatomat jeleztem az ukrán kormánynak is, néhány perce beszéltem Andrij Jermak, Zelenszkij elnök hivatalának vezetőjével, számára is felajánlottam ezt a lehetőséget. Szerencsére egyik fél sem zárkózott el ettől. Remélem, hogy kettőjük között létrejön az az üzenetváltás, amellyel lehetővé válnak ezek a tárgyalások, akár Magyarországon is, minél előbb