Joe Biden szerint szankciók nélkül harmadik világháború lenne

Két lehetőség van. Elindítani a harmadik világháborút, hadba szállni Oroszországgal fizikailag, vagy gondoskodni arról, hogy az az ország, ami a nemzetközi joggal ellentétesen cselekszik, fizesse meg az árát annak, amit tett

– mondta Joe Biden, aki Brian Tyler Cohen bloggernek adott interjút, a beszélgetésről készült felvételt szombaton tették közzé. A beszélgetésükben az amerikai elnök hangsúlyozta, Oroszország komoly árat fog fizetni ezért rövid és hosszú távon, különösen hosszú távon. Ezzel kapcsolatban kifejtette, ezen retorziók a történelem legszélesebb körű szankciói – idézi a TASS orosz hírügynökség a beszélgetést.

Kemény válasz, de kellett

Oroszország február 24-én hajnalban indított támadást Ukrajna ellen, a harcok azóta zajlanak, és egyre több áldozatot követelnek. Csütörtökön egyszerre több ukrán várost is rakétatámadás ért a reggeli órákban. A főváros mellett az ukrán fegyvergyártás központját, Harkivot, a déli Herszont, de még a nyugati Ivano-Frankivszkot is rakétákkal lőtték. Az elsődleges célpontok Ukrajna repülőterei voltak, valamint a fegyverraktárak, ugyanakkor néhány lakóépületet is támadás ért. A két ország megszakította a diplomáciai kapcsolatot.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban televíziós beszédet mondott, és úgy fogalmazott, „különleges katonai művelet” kezdődött meg a Donbasz régióban. Alighogy megszólalt az orosz politikus, az orosz csapatok már meg is indultak Ukrajnába.

Joe Biden az orosz invázió első napján szankciókat jelentett be Oroszország ellen. Az Egyesült Államok elnöke aznap a G7 vezetőivel tartott megbeszélést, amelyet követően Boris Johnson brit miniszterelnök közölte, hogy Vlagyimir Putyin vérrel akarja átrajzolni Európa térképét.

A történelemben példátlan szankciónak, amit az Ukrajna elleni invázió miatt a Nyugat most bevet, súlyos hatása lehet az orosz gazdaságra. Az oligarchák kitiltása, a technológiai import korlátozása csak a kezdet volt: most Oroszország egy olyan bankkártyával áll majd a világkereskedelemben, amelyet sehol nem fogadnak el – gyakorlatilag tehát lekapcsolják őket a világ bankközi hálózatáról. Ez a lépés valóban kiírhat bármilyen gazdaságot a fejlett országok sorából, súlyos és gyors gazdasági hatásai lehetnek.

(Borítókép: Joe Biden 2022. február 25-én. Fotó: Al Drago / Bloomberg / Getty Images)