A végsőkig elszántak vagyunk az agresszorral szemben

Mi zajlik most Harkivban?

Egész éjszaka nagyon intenzív harcok voltak, a legdurvábbak az elmúlt három napban. Az oroszok felrobbantottak egy gázvezetéket, reggel pedig kisebb csoportokban próbáltak áttörni Harkivba, ez lényegében sikerült is. A katonáink már itt a városban semmisítették meg őket. Négy-öt páncélos járműből álló csoportokban nyomulnak be. Az információink szerint ezeknek a beérkező csapatoknak több mint a felét már elpusztítottuk. Az emberek az otthonaikban maradnak, és onnan halljuk, hogy milyen komoly harcokat vívnak a városban. Sok foglyot ejtenek a katonáink, mert úgy tűnik, hogy az oroszok nem állnak készen egy háborúra Ukrajna ellen.

Az elfogott katonák azt mondják, hogy hadgyakorlatokra vitték őket, majd egyik pillanatról a másikra megmondták nekik, hogy lépjék át az ukrán határt. Demoralizáltak, és lehet, hogy eleinte azt gondolták, nem találkoznak majd ellenállással, mint ahogy az a Krímben történt 2014-ben. Lehet, hogy abban bíztak, hogy idejönnek, és orosz zászlókat lengetnek itt nekik, de nem ez történt. Amikor ehhez képest ilyen heves ellenállással találkoznak, akkor nem küzdenek tovább, vagy meghalnak, vagy megadják magukat. Mindezek alapján abban reménykedem, hogy Harkivot sikerül megvédeni. Az egyetlen lehetőségük most a város bombázása a lakóépületekkel együtt, de én abban bízom, hogy Putyin nem jut el idáig, habár a csecsen főváros, Groznij példáján láttuk, hogy ez sem feltétlenül állítja meg őket.

Mi a céljuk Harkivval?

A város stratégiai fontosságú Oroszország számára. Először is ez Ukrajna második legnagyobb városa, másodszor pedig stratégiai helyen található. Egyenes összeköttetésben áll Moszkvával, és itt van mellettünk Belgorod, Oroszország fontos csomópontja, katonai értelemben is. Ezenkívül mellettünk vannak az úgynevezett luganszki és donyecki népköztársaságok is. Harkiv elfoglalásának valószínűleg demoralizáló hatása is lenne. Ha nem tudják elfoglalni a várost, akkor megpróbálhatják körbekeríteni.

Ugyanakkor egyre több videó jelenik meg leégett orosz hadoszlopokról és tankokról, amelyek az ország belseje felé tartottak. Emellett az üzemanyaguk is fogy – ha bejönnek az országunk területére, mivel nagy távolságokról van szó, sok üzemanyagra van szükségük. A vezérkar felhívja a lakosság figyelmét, hogy ha bárki látja az üzemanyag-szállító tartálykocsijaikat, jelezze, ezeket, amint lehet, megsemmisítik. Ha nem adunk lehetőséget a tankolásra, akkor csak otthagyják a járműveiket, és nem tudnak tovább haladni.

Vannak információi a kórházakban uralkodó helyzetről?

Nagyon nagy sorok vannak a véradásnál, de minden, ami csak volt, elfogyott. Kellett vennem valamit a gyógyszertárban, de gyakorlatilag semmilyen gyógyszer nem volt, mert az emberek felvásárolták, és biztosan ment minden a hadseregnek is. Ezért nagyon bízunk benne, hogy minden lehetséges segítséget megkapunk a Nyugattól, mert erre nagy szükségünk van.

Hogyan funkcionál jelenleg a városi infrastruktúra, a vízellátás, áramellátás? Elérhetőek-e élelmiszerek az üzletekben?

Hála istennek, van víz és áram, és az internet is működik. Tegnap Elon Musk megörvendeztetett bennünket, azt mondta, hogy mostantól elérhetővé teszi a műholdas Starlink internetet egész Ukrajna számára. Tehát ha esetleg az oroszok megsemmisítik a kommunikációs berendezéseinket, akkor is lesz internetünk. A városvezetés biztosítani tudja a zavartalan ellátást, és hacsak az oroszok nem veszik célba szándékosan a városi infrastruktúrát, remélhetőleg nem lesz gond. Ami az üzleteket illeti, én nem hagyom el a környékemet, de ott, ahol lakom, már semmi sem maradt a boltokban.

Ami volt, már elfogyott, új áru pedig nem jön. Nincs kenyér, nincsenek tejtermékek, tojás. De ez túlélhető, és úgy látom, hogy egyelőre ez az embereket sem izgatja, mindenki egyetértésben van, hogy most a legfontosabb, hogy kiüssük az oroszokat a városunkból és Ukrajnából. Egy ideig kibírjuk a félretett készleteinkből.

Mennyire volt váratlan Ön számára az orosz támadás?

Orosz dezinformációval foglalkozom, szóval folyamatosan figyeltem az információs szférát. A támadást megelőző két hét miatt biztosra vettem, hogy támadni fognak, már az alapján, ahogy próbálták megalapozni a támadást a sok hamis információval. Azzal a sok álhírrel Ukrajnát agresszorként próbálták beállítani, mintha Ukrajna arra készülne, hogy támadást indít a donbaszi területeken vagy az orosz határátkelő pontoknál. Világos volt, hogy próbálják megalapozni a talajt az inváziójuk számára. Azonban én azt gondoltam, hogy az orosz támadás Kelet-Ukrajnában várható, és megpróbálják megszerezni az ukrán donyecki és luhanszki megyéket. Korábban mindig, ha nyilatkoztam, azt mondtam, hogy donbaszi harcokra lehet számítani reguláris orosz erők részvételével.

Az egész Ukrajnában elindított orosz támadás és bombázások engem teljesen váratlanul értek, mert egyszerűen nem hittem el, hogy Putyin elszánta magát erre, mivel korábban azt gondoltam, hogy racionális érvek mentén cselekszik.

A donbaszi támadáshoz előkészítették a terepet az információs hadviselés révén. De az ország egészének a lerohanását sehogyan sem tudja megmagyarázni, a saját lakossága felé sem. Közben katonai cenzúrát vezettek be Oroszországban, és a pontos áldozataik számát sem közlik. A mi adataink szerint már legalább háromezer orosz katona vesztette életét, Ukrajna tegnap kérte a nemzetközi szervezeteket, hogy segítsenek a holttestek elszállításában. Nagyon sok haditechnikát, repülőgépeket, tankokat veszítettek, de erről nem beszélnek az orosz sajtóban, és úgy tálalják ezt az egészet, mintha minden a terv szerint haladna. De ezt sokáig nem fogják tudni eladni az embereknek.

Putyin korábban azt ígérte, hogy képesek lennének két óra alatt elfoglalni Kijevet. Mindig azt mondta, hogy Oroszország soha nem támadja meg Ukrajnát, de ha akarná, akkor két óra alatt elfoglalhatná. Végeredményben Kijev már harmadik napja áll, Harkiv is áll, és azt gondolom, hogy állni is fognak. Szerintem Oroszország számára az egyetlen lehetséges út jelenleg a tárgyalások útja, hogy még meg tudja ezt az egészet magyarázni valahogy a nemzeti érzelmű orosz állampolgárok előtt, akiket ukrán nácikról szóló rémtörténetekkel etetnek.

Ön azért jobban tájékozott ilyen kérdésekben, mint az átlagos harkivi lakosok. Ők számítottak az orosz támadásra, felkészültek rá?

Itt mindenki tisztában volt ezzel az eshetőséggel. Ukrajna már nyolc éve háborúban áll, és korábban Harkivet is megpróbálták elfoglalni, de kidobtuk innen ezeket az embereket, akiket buszokkal és orosz zászlókkal hoztak át az orosz Belgorodból 2014-ben. A sebesült katonáikat a Donbaszról állandóan idehozták a harkivi kórházakba. Senkinek nem voltak semmiféle illúziói Oroszországgal szemben, a kapcsolatainkat megszakítottuk. Korábban szoros együttműködés volt, hiszen innen csak 40 kilométer az orosz határ. De ennek már nyolc éve nyoma sincs, az ez idő alatt felnőtt gyerekek azzal a tudattal éltek, hogy a szomszédos ország egy agresszor. Tehát tisztában voltunk az orosz támadás veszélyével, de senki nem hitt benne, hogy városokat fognak bombázni. Ez mindenkit megdöbbentett, nem gondoltuk, hogy megtörténhet.

Milyen a hangulat most a városban?

A hangulat? A két kezünkkel legszívesebben megfojtanánk most őket, ha meglátunk egy orosz katonát. Az emberek nagyon elszántak. Tegnap láttam, hogy hatalmas sorok álltak a territoriális védelem helyi irodája előtt. Mindenki, aki részt akar venni a harcokban, megteheti. Egy személyi igazolványt kell bemutatni hozzá, és kapsz egy gépfegyvert.

Tudja, mindannyian láttuk, hogy mivé változtatta Oroszország a donbaszi régiót. Ez egy virágzó, fejlődő ipari terület volt. Most olyan, mintha apokalipszis történt volna, teljesen ki van halva. Aki megtehette, már elhagyta a régiót. Infrastruktúra nincs, ipar nem maradt, és már csak azok az emberek maradtak, akiknek nincs hová menniük. Senki sem szeretné, hogy ez Harkivban is megismétlődjön, ezért mindenki megtesz majd mindent, hogy kidobja innen az oroszokat.

(Borítókép: Ukrán katonák egy megsemmisült páncélozott jármű mellet Harkivban 2022. február 24-én. Fotó: Maksim Levin / Reuters)