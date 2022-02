Lőszerek, fegyverek, páncéltörők – Nyugatról kap segítséget az ukrán haderő

Már jóval az orosz támadás megkezdése előtt, január 22-én arról számoltunk be, hogy megérkezett Ukrajnába a 200 millió dollár értékű amerikai fegyversegély idei első szállítmánya, 90 tonnányi hadianyag.

Az orosz támadás február 24-én indult meg, és az elmúlt napokban több ország is bejelentette, hogy valamilyen formában támogatja Ukrajnát. Szombaton az Egyesült Államok, a britek és számos európai állam úgy döntött, hogy fegyvereket, valamint gyógyszerszállítmányokat és egyéb eszközöket küldenek az országnak. A kezdeményezés részeként lőszert, tankelhárító és légvédelmi fegyvereket is küldhetnek Ukrajnába.

Aznap már azt is tudni lehetett, hogy Németország felhatalmazta Hollandiát 400 rakétameghajtású gránátvető küldésére, ami változást jelentett Berlin eddigi gyakorlatában. Közben Lengyelország is megkezdte lőszerek szárazföldi küldését, Észtország és Lettország pedig pénteken jelentette be, hogy üzemanyag-, illetve Javelin páncélelhárítókat és egészségügyi felszereléseket szállítanak az ukrán határhoz. Csehország szintén fegyvereket és lőszert, Szlovákia lőszert, gázolajat és kerozint biztosít a védekezéshez.

Emmanuel Macron a francia törvényhozás előtt mondott beszédében közölte, hogy fegyvereket küldenek az ukránoknak. Franciaország 300 millió eurót fordíthat erre.

A litván védelmi minisztérium vasárnap reggel már arról számolt be, hogy megérkezett Ukrajnába a balti állam által küldött katonai segély.

Magdalena Andersson svéd miniszterelnök vasárnapi közleményében tudatta, hogy katonai eszközöket küldenek Ukrajnának. Svédország többek között 135 ezer előrecsomagolt élelmiszeradaggal, ötezer sisakkal, ötezer testpajzzsal és ötezer páncéltörő fegyverrel támogatja az országot.

Alexander De Croo belga miniszterelnök egy vasárnapi interjúban közölte, hogy összesen ötezer gépfegyvert, 200 páncéltörő rakétát és 3800 tonna üzemanyagot biztosítanak Ukrajnának.

Sanna Marin finn miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy Finnország fegyvereket és lőszert küld Ukrajnának. A fegyverszállítmány 2500 gépkarabélyt, 150 ezer lőszert, 1500 páncéltörő fegyvert és 70 ezer adagnyi élelmiszercsomagot tartalmaz. Arról már vasárnap döntöttek, hogy katonai sisakokat, golyóálló mellényeket és elsősegély-felszerelést szállítanak, illetve engedélyezték Észtországnak a Finnországtól vásárolt tábori tarackok átadását.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő hétfőn jelentette be, hogy Zágráb 124 millió kuna értékben gyalogsági fegyvereket és felszereléseket küld Ukrajnának.

Christine Lambrecht német védelmi miniszter hétfőn arról beszélt, hogy a német fegyverszállítmány már elindult Ukrajnába, ez 1000 páncéltörő fegyverből és 500 Stinger légvédelmi rakétából áll. A kormány ahhoz is hozzájárult, hogy Hollandia továbbexportáljon Ukrajnába 400, német gyártmányú páncéltörő fegyvert, Észtország pedig átadjon Ukrajnának az egykori NDK hadseregének készletéből kilenc D-30 típusú vontatott tarackágyút a hozzájuk tartozó lőszerrel.

Csehország is fegyverszállítmányokkal segíti Ukrajnát, vasárnap már a második ilyenről döntöttek, ennek értéke 400 millió korona. Az előző cseh szállítmány megérkezett rendeltetési helyére, a 188 millió koronás csomag gépkarabélyokat, géppuskákat, speciális puskákat és pisztolyokat, illetve lőszert tartalmazott. Az első cseh fegyveradományt, amely mintegy 4 ezer tarackágyú-lövedéket tartalmazott 40 millió korona értékben, még február elején, az orosz támadás előtt elküldték az ukránoknak.

Románia lőszert, katonai felszereléseket, üzemanyagot, élelmiszert, vizet és gyógyszert küld Ukrajnának.

Hollandia 50 darab német Panzerfaust-3 páncéltörőt 400 rakétával, 200 darab Stinger légvédelmi rakétát, 100 darab mesterlövészpuskát 30 ezer tölténnyel és két aknakereső búvárhajót is visz Ukrajnába. Ahogy arról beszámoltunk, a NATO egyik szállítógépébe Pápán rakodták be ezeket az eszközöket.

Tengerentúli segítség

Joe Biden szombaton utasította az amerikai külügyminisztériumot, hogy 350 millió dolláros katonai segélyt bocsássanak Ukrajna rendelkezésére.

Az amerikai kormányzat összességében 6,4 milliárd dollár összegű támogatás jóváhagyását kéri a törvényhozástól, ebből 2,9 milliárd biztonsági és humanitárius célokat szolgálna, 3,5 milliárd a védelmi kiadásokra és a gazdasági intézkedésekre menne.

Kanada 25 millió dollár katonai segélyt küld Ukrajnának, valamint a kanadai haderő két C-130J légi szállító repülőgépet és egy 40-50 fős csapatot is biztosít legalább két hétig, hogy segítse a NATO európai erőfeszítéseit.

Lépett az Európai Unió

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az addig bejelentett szankciókon túl az EU fegyverekkel is támogatni fogja Ukrajnát. Hétfőn kiderült, hogy ennek keretében vadászgépeket is juttathatnak Kijevnek. Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben, a tagországok védelmi minisztereinek rendkívüli videotanácskozását megelőzően jelentette ki, hogy az Európai Uniónak nagy kaliberű fegyvereket, lőszert, páncéltörő felszereléseket kell juttatnia Ukrajnának, valamint üzemanyagot a tankokhoz és repülőgépekhez.

Az Európai Bizottság emellett 90 millió eurós humanitárius támogatást biztosít civilek megsegítésére irányuló sürgősségi segélyprogramokra.

Mit tesz a magyar kormány?

Orbán Viktor a közmédiának adott interjújában leszögezte, hogy nem szállítunk fegyvereket Ukrajnába. A miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn azt is világossá tette, hogy halált okozó fegyverek szállítását sem teszik lehetővé Magyarország területén keresztül.

A kormány a menekültek befogadásán túl Szijjártó Péter bejelentése alapján Magyarország egyik legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, háromszáz tonna élelmiszert, harmincezer liter vizet, valamint higiéniai és gyermekápolási termékeket küldenek a kárpátaljai régióba hatszázmillió forint értékben. A tárcavezető korábban arról is beszélt, hogy az üzemanyag-ellátási krízisben is segítenek Kárpátalján.

Az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit percről percre közvetítésünkben találja.