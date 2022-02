Pentagon: az orosz vezetők vegyék fel a telefont, hogy ne legyen atomháború

A Politico azt írta, hogy Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke tavaly szeptemberben egy alkalommal még közel hat órán át egyeztetett orosz partnerével, amit egy jó jelnek tekintett.

Amikor a nagyhatalmak katonai vezetői kommunikálnak egymással, akkor a világ biztonságosabb hely

– mondta Mark Milley az említett beszélgetés után.

Ezzel szemben az amerikai védelmi minisztérium forrásai nemrég arról számoltak be a Politicónak, hogy most, mikor zajlik Ukrajna inváziója – és miközben a minap Vlagyimir Putyin készültségbe helyezte az orosz nukleáris csapásmérő érőket –, gyakorlatilag nincs közvetlen kommunikáció a felek közt. Vagyis Mark Milley az invázió kezdete óta nem egyeztetett partnerével, Valerij Geraszimov tábornokkal.

A pentagoni tisztviselők szerint már több üggyel kapcsolatban is keresték az oroszokat, többek közt például azzal kapcsolatban is, hogy miként kezeljék jelenleg az ukrán légteret, ahol elvétve még mindig megjelennek a NATO felderítőegységei. Holott a szíriai konfliktusban – ahol eltérő oldalakat támogattak – például sikerült létrehozniuk egy olyan megállapodást, amely biztosította, hogy az orosz és amerikai erők ne kerüljenek egymással harci kontaktba. Most azonban az oroszok részéről semmilyen válasz nem érkezett a megkeresésekre.

Az amerikai védelmi minisztérium ennek ellenére még bízik abban, hogy a közeljövőben sikerül ismét megnyitni a Milley–Geraszimov kommunikációs csatornát. Mindeközben több katonai szakértő is azt mondta: most, amikor az a veszély fenyeget, hogy a konfliktus más országokra is kiterjed, különösen fontos lenne, hogy az orosz és amerikai fél közt aktív legyen a kommunikáció.

Ezek a kapcsolatok nagyon, nagyon fontosak ahhoz, hogy a vezetők ne értsék félre a dolgokat és ne hibázzanak

– mondta erről a Politicónak a Pentagon egyik korábbi magas rangú tisztviselője. Hozzátette: a jelenlegi helyzetben szerinte az orosz hadseregben különösen nagy annak a veszélye is, hogy a hadszervezet alacsonyabb szintjén, a taktikai szintű vezetésnél valaki félreért valamit és ez aztán a konfliktus kiterjedéséhez, súlyos következményekhez vezethet

Az extisztviselő végül leszögezte: nagyon kicsi az esély arra, hogy nukleáris háború törjön ki, de egyáltalán nem kizárható.

A nukleáris fegyverek a legtöbb esetben az elrettentésre szolgálnak. De előfordulhat olyan helyzet is [egy konfliktusban], amikor egy olyan logikai láncolat csapdájába esik valaki, amely igazolhatóvá teszi ezeknek a bevetését. Ez az, ami igazán rémisztő

– fogalmazott a védelmi minisztérium korábbi tisztviselője.

Emlékezetes, hogy az 1962-es kubai rakétaválság után az amerikaiak és az oroszok hivatalosan is létrehoztak egy forródrót-vonalat azért, hogy elkerüljék a nukleáris háborút.

Az orosz–ukrán háború eseményeit ma is percről percre közvetítjük, cikkünket itt olvashatja.

(Borítókép: Ukrán katona Kijevben 2022. február 26-án. Fotó: Daniel Leal / AFP)