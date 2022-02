A börtönből a harctérre küldhetik az ukrán rabokat

Az ukrán elnök azt mondta: az Európai Unió vezetőihez fordult kérésével. Kifejtette: mindezt egy rendhagyó eljárás keretében, gyorsított módon képzelné el.

Azt kérjük az Európai Uniótól, hogy engedélyezzék Ukrajna azonnali csatlakozását egy új, különleges eljárás által. Hálásuk vagyunk partnereinknek, hogy kiállnak mellettünk, de az a célunk, hogy az európaiakkal egy közösséget alkossunk, és legfőképp, hogy egyenlőek legyünk velük. Biztos vagyok benne, hogy megérdemeljük ezt, és abban is, hogy ez lehetséges

– mondta az ukrán sajtó szerint az elnök.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezzel kapcsolatban vasárnap azt mondta: úgy vélik, Ukrajna az Európai Unióhoz tartozik, és „idővel" azt szeretnék, ha a részévé válna.

„Mentsétek az életeteket, hagyjátok el az országot!”

Az ukrán elnök a beszédében azt is hangsúlyozta, hogy az orosz agresszió miatt már 16 ukrán gyermek meghalt, 45-en pedig megsebesültek.

Ezután beszámolt arról is, hogy legalább 4500 orosz katona már meghalt az invázióban (a védelmi minisztérium legfrissebb adatai ennél többre, 5300-ra becsülik a számukat). Ezzel kapcsolatban azt üzente az orosz katonáknak:

Mentsétek az életeteket és hagyjátok el az országot!

A börtönből is kiengedik a rabokat, ha harcolnak

Volodimir Zelenszkij ezenkívül azt is elmondta, hogy az ukrán raboknak felajánlják, hogy kiengedik őket a börtönből, ha vállalják, hogy fegyvert fognak az oroszok ellen. A hír már vasárnap este is megjelent, és az ukrán sajtó úgy értesült, hogy néhány rabot már ki is engedtek a büntetés-végrehajtási intézményekből.

(Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozatot tesz Kijevben 2022. február 28-án. Fotó: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)