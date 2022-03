Bevet-e Vlagyimir Putyin atomfegyvert Ukrajnában?

Akadozik Oroszország inváziója Ukrajnában, ezért Vlagyimir Putyin több okból is sérülékeny és kiszámíthatatlan helyzetbe került: az amúgy is gyengélkedő gazdaság és a polgárok erősödő ellenvéleménye mellett most a katonai vereség esélyével is meg kell küzdenie.

Egyre frusztráltabb lehet Putyin

Ezt jelezheti, hogy Putyin szombaton atomfegyvereket is bevonó hadgyakorlatot rendelt el, és megemelte a nukleáris készültségi fokozat szintjét, ami aggodalomra adhat okot. Patrick Bury, a University of Bath (Egyesült Királyság) szakértője szerint a lépés szokatlanul homályos volt, és szembemegy a jól ismert hidegháborús nukleáris elrettentő stratégiával. A legalacsonyabb, 1. szintről (leállítás) a 2. szintre emelés azt jelenti, hogy a nukleáris rendszer készen áll a tüzelési parancs elfogadására. Bury és más elemzők szerint Putyin döntésével most közelebb vagyunk egy nukleáris konfliktushoz, mint a nyolcvanas évek hidegháborús feszültsége óta bármikor.

Putyin megbökött egy alvó óriást, a Nyugat pedig keményen reagált.

Válaszul a nyugati nemzetek fegyvereket és segélyeket küldtek Ukrajnának, miközben a világ minden tájáról a vártnál erősebb gazdasági szankciókat léptetnek életbe.

Ha Oroszország inváziója most meghiúsul, eltávolíthatják a hatalomból, vagy akár egy puccsban merényletet is megkísérelhetnek Putyin ellen. Bury állítja, hogy ezek a lehetőségek könnyen sarokba szoríthatják őt.

Az elemző húsz és harminc százalék közé teszi a nukleáris fegyverek bevetésének esélyét, hangsúlyozva, hogy a drasztikus lépés nem feltétlenül vezetne totális nukleáris háborúhoz.

David Galbreath, a Bathi Egyetem másik elemzője szerint már az invázió előkészítése során nyilvánvaló volt, hogy a határon felhalmozott fegyverek olyan típusok, amelyeket kifejezetten Kijev ellen kívánnak bevetni azért, hogy eltávolítsák Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. De nem olyan fegyverek, amelyekkel egy országot el lehet foglalni.

Ha utóbbi volt a terv, akkor már megbukott.

Ezért most Putyin az eddigieknél keményebb eszközökhöz nyúlhat, például az elektronikus hadviseléshez, amellyel megbéníthatja az ellenséges felderítést és járműveket, vagy olyan kifinomult légvédelmi rakétákat használ, amelyek összezavarják az ukrán légvédelmet. Nukleáris fegyverek is szóba jöhetnek, de csak végső esetben, mondja Galbreath.

Hamis zászlók is előkerülhetnek

Kenton White, a Readingi Egyetem (Egyesült Királyság) kutatója egyelőre meglehetősen korlátozottnak látja a katonai akciókat, és tart attól, hogy sokkal súlyosabb áldozatokra kell felkészülnünk. Felhívta a figyelmet Oroszország dezinformációs katonai taktikájára, amely akár hamis zászlós katonai akciókba is torkollhat. Például egy kisebb atombomba felrobbantásához Ukrajna határain kívül, amiért majd a NATO-t okolják.

„Amikor nukleáris elrettentésről beszélünk, mindig szóba kerül a racionalitás. Nos, Putyin elnöknek is megvan a saját maga racionalitása” – mondja.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin a Kremlben 2022. március 1-jén. Fotó: Alexey Nikolsky / Sputnik / AFP)