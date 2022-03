Nem várt ukrán ellenállásba botlott a civilekre is támadó orosz hadsereg

Öt napja folyik a háború Ukrajnában, és még azok számára sem világos teljesen, hogy mi és miért történik, akik percről percre követik a hadi eseményeket. Ennek egyfelől oka, hogy az orosz fél semmilyen hivatalos információt nem bocsát a közvélemény számára, és az ukrán oldal is egyre kevesebbet. Másfelől oka, hogy nem világos, mi az agresszor katonai célja, főképpen azután, hogy egyre kevesebb esély mutatkozik a bevallott politikai cél elérésére, nevezetesen egy Oroszországhoz lojális bábkormány felállítására Kijevben. Még abban az esetben is, ha ez megtörténne, egészen biztos, hogy semmilyen társadalmi legitimitással nem bírna, talán még az 1956. november 4-én megalakult Kádár-kormánynál is csekélyebb elismerésre számíthatna mind belföldön, mint külföldön, tehát kétséges, hogy van-e értelme katonai és anyagi szempontból felvállalni egy ilyen kétes kimenetelű akciót.