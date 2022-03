Rendkívül hosszú katonai konvoj tart Kijev felé

Blokkolja a Mastercard az Oroszországból indított tranzakciókat az ukrajnai orosz támadás miatt. A döntés értelmében így nem lehet majd külföldre pénzt utalni az országból – számolt be a BBC.

Korábban már arról is döntés született, hogy Oroszországot leválasztanák a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) bankközi hálózatáról. Ennek esetleges hatásairól ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.