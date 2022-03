Állandóan követi Putyint egy atomkoffer, amivel romba döntheti a világot

Egyelőre csak latolgatják, mi a valódi célja Vlagyimir Putyinnak az atomfegyverekkel, de az biztos, hogy ha még csak elrettentésül emelte is magasabbra a nukleáris készültségi fokozat szintjét (a nukleáris rendszer mostantól készen áll a tüzelési parancs elfogadására), akkor is mindig nála van egy táska, amellyel, szó szerint, bármikor elpusztíthatja a világ összes nagyvárosát.

Ez a nevezetes atomkoffer, vagy orosz becenevén Cheget (egy kaukázusi hegy után), és úgy néz ki, mint egy közönséges aktatáska. Putyin orosz elnök 1999. december 31-én vette át a Kremlben, előtte Borisz Jelcint követte a táska mindenhová 1991 és 1999 között. Valószínűleg 1983-ban állt szolgálatba és nincs más funkciója, mint szükség esetén egyetlen gombnyomással atomtölteteket indítani a vélt, vagy valós ellenség felé.

Bárhová is megy Vlagyimir Putyin, egy tengerésztiszti egyenruhás biztonsági ember viszi utána. Ő az egyetlen katona, akit kizárólag arra képeztek ki, hogy segítsen az elnöknek nukleáris támadás esetén. Nagy valószínűséggel ott volt az ukrán inváziót megelőző orosz hadgyakorlaton is, amit Putyin személyesen ellenőrzött. De bizonyosan ott volt a közelben a tavaly júniusi feszült Biden-Putyin találkozón is, Genfben.

Kizárólag Putyin nyithatja ki. Az övét. Merthogy feltételezések szerint mozog még két ugyanilyen koffer Oroszországban, a védelmi miniszter és a fegyveres erők vezérkarának főnöke körül.

Felhasználóbarát ugyan, de félelmetes

A bal oldali gombokon „ajánl, törlés és megerősítés" olvasható. A jobb oldali piros gombon „adás" (transmit). Az eszközt állítólag a korábbi Szovjetunió idős vezetőinek kedvéért rendkívül egyszerűre tervezték. És talán éppen emiatt nem az apokaliptikus piros gomb indíthatja el az atomháborút (ahogy azt elképzelnénk filmélményeink alapján), hanem a jelentéktelen fehér.

De ez csak a végső funkciója, az aktatáska másik fontos rendeltetés ugyanis, hogy vészhelyzetben kapcsolatot teremtsen a magas rangú kormányzati tisztviselők között. Természetesen titkos csatornákon.

Mindezeket a hadititkokat 2019 óta tudhatjuk, amikor a világ először belepillantott Putyin stratégiai utazótáskájába.



Az atomkoffer az évtizedekig húzódó globális hidegháborús atomfenyegetés terméke. Ezért nem meglepő, hogy az USA mindenkori elnökét is mindenhová követi egy hasonló vészszerkezet. Mi több: éppen John F. Kennedy elnök győzte meg tanácsadóit az 1962-es kubai rakétaválság után, hogy az Egyesült Államok mindig és mindenhol legyen felkészülve egy azonnali atomcsapás indítására, garantálva azt is, hogy közvetlenül az elnöktől érkezzen a parancs.

Egy interballisztikus rakéta Oroszországból húsz perc alatt elér bármely várost, például az Egyesült Királyságban. Nem lenne idő ezért megfontolt tárgyalásokra, elemzésekre. Éppen a kölcsönös elrettentés, a gyors válaszcsapás lehetősége óvta meg eddig a világot az atomháborútól.

Megnyomja a gombot, vagy nem?

Néhány nagyon, nagyon fontos mondatot szeretnék intézni mindenkihez, aki be kívánna avatkozni kívülről a konfliktusba. Bárki az utunkba áll, vagy fenyegetést jelent országunkra, azonnali válaszlépéssel fog találkozni, aminek olyan következményei lesznek, amit még soha nem láttak a történelem során. Minden lehetőségre felkészültünk. Minden lehetséges döntést meghoztunk. Remélem, hogy megértették a szavaimat

– fenyegetőzött Putyin február 24-én, az invázió első napján.

Ukrajna ellen már belengette az atomfegyver bevetésének lehetőségét, elemzők szerint még az is elképzelhető, hogy ezt NATO-zászló alatt teszi meg, megtévesztésből. Akármikor megnyomhatná a fehér gombot, mert sérülékeny és kiszámíthatatlan, és tudja, hogy Oroszország rendelkezik a legnagyobb nukleáris fegyverarzenállal a világon. De az orosz elnök azt is jól tudja, hogy a NATO-nak is elegendő készlete van Oroszország elpusztításához. És azt is, hogy másnak is van hordozható atomkoffere.

(Borítókép: Katonai segéd egy atomkoffert visz a kezébe 2022. január 21-én Washingtonban. Fotó: Yuri Gripas / Abaca / Bloomberg / Getty Images)