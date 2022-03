Először nyilatkozott az orosz hadvezetés a háború veszteségeiről

Az ukrán hadseregnek több mint 2870, az orosznak pedig 498 halottja volt a háború hét napja alatt – állította Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a szerda este ismertetett hadijelentésben. Az orosz védelmi tárca az invázió kezdete óta először osztott meg konkrét veszteségadatokat.

A védelmi minisztérium szóvivője szerint az ukrán félnek mintegy 3700, az orosznak pedig 1597 katonája sebesült meg. A tábornok 572 ukrán hadifogolyról tett említést, fogságba esett oroszokról azonban nem osztott meg információt.

A Moszkvában közölt adatok szerint az ukrán katonai infrastruktúra 1533 objektuma pusztult el, köztük

54 parancsnoki állás és kommunikációs központ,

39 rakétavédelmi rendszer, valamint

52 radarállomás.

Ezenkívül Konasenkov az ukrán veszteségek közé sorolt

47 földön megsemmisített és 13 levegőben lelőtt repülőgépet,

484 harckocsit és páncélozott harcjárművet,

63 rakéta-sorozatvetőt,

217 tüzérségi ágyút és aknavetőt,

336 speciális katonai járművet és

47 pilóta nélküli repülőgépet.

Azt ígérte, hogy Kijev, Harkiv és Mariupol civil lakosai humanitárius folyosókon keresztül elhagyhatják az orosz erők által körülvett városokat. Azt állította, hogy Harkivban az ukrán hatóságok indiai diákok egy nagy csoportját tartják fogva „erőszakkal”. Az indiaiak a tábornok szerint az oroszországi Belgorodba akarnak eljutni, ám arra akarják rávenni őket, hogy inkább az ukrán–lengyel határ felé menjenek, olyan területeken át, ahol harcok folynak.

Igor Konasenkov kifejezte az orosz fegyveres erők készségét arra, hogy biztonságba evakuálják az indiai állampolgárokat, és aztán orosz vagy indiai katonai szállítógépeken hazavigyék őket. A Kreml sajtószolgálata szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon biztosította Narendra Modi indiai kormányfőt, miszerint az orosz hadsereg mindet megtesz annak érdekében, hogy a diákok egy humanitárius folyosón át biztonságban elhagyhassák Ukrajna területét Oroszország felé.

A katonai szóvivőhöz hasonlóan a Kreml is azt kommunikálta, hogy ukrán fegyveres erők élő pajzsként használják az indiaiakat, és akadályozzák a távozásukat. Majd azt is állította, hogy Mariupolban az Azov nacionalista zászlóalj emberei éjjel aláaknázták az Azovsztal acélműveket, amelyet a benne dolgozókkal együtt fel szándékoznak robbantani, ha a várost elveszítik. Beszámolója szerint más objektumokat is a levegőbe kívánnak repíteni.

Az orosz katonai szóvivő három, nagy erejű robbanóanyaggal megrakott „dzsihádmobil” megsemmisítéséről is beszámolt Kijev közelében: kettőt Barogyankánál, egyet Makarovnál semlegesítettek. Az mondta, hogy a „terroristák” az orosz egységek harcvonalaira irányították járműveiket, de páncéltörővel és nagy kaliberű géppuskával megállították őket.

