Deborah Haynes, a Sky News biztonságpolitikai szakújságírója az ország fővárosából számolt be az ukrajnai helyzetről; arról osztott meg egy videót, hogy ismét megszólalnak a szirénák.

Tegnap a főváros elleni rakétatámadás során megsemmisült a kijevi tévétorony is, amiben öten meghaltak; a város hangulata jelenleg is dacos – számolt be a The Guardian.



Kijev véres, de még mindig áll

– mondta egy helyi riporter ma reggel.