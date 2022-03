Japán átmenetileg bezárja kijevi nagykövetségét, helyette a nyugat-ukrajnai Lvivben állít fel átmeneti diplomáciai képviseletet – jelentette be szerdán a szigetország külügyminisztériuma. A tájékoztatás szerint a lengyel határhoz közeli iroda továbbra is segítséget nyújt az Ukrajnában élő japán állampolgároknak és intézi az evakuálásokat is.

A háború kirobbanását követően a nagykövetségről többeket hazaküldtek, de Macuda Kuninori nagykövet néhány munkatársával az ukrán fővárosban maradt.

Tokió azt követően döntött a nagykövetség áthelyezéséről, hogy az orosz hadsereg figyelmeztette a Kijevben élőket, hogy távközlési célpontokat fog támadni. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy „meg akarja szakítani az Oroszország elleni információs támadásokat”.

Február 27-éig mintegy 120 japán állampolgár hagyta el Ukrajnát.