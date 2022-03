Az orosz bomba, amely kiszakítja az ellenség tüdejét

Emberi jogi csoportok is megerősítették, hogy az orosz haderő kazettás bombákat vetett be az offenzíva során és menedéket kereső civilekkel teli óvodát bombáztak. Okszana Markarova, Ukrajna ENSZ-nagykövete amerikai képviselőket tájékoztatott a háborús helyzetről, majd újságírók előtt is megerősítette, hogy az oroszok termobárikus fegyvert, vagyis vákuumbombát is bevetettek – idézte a diplomata szavait a Reuters.

A fegyver alkalmazását hivatalosan nem erősítették meg orosz részről. Ugyanakkor a CNN azt jelentette, hogy az Ukrajnában forgató egyik stábjuk szombaton kiszúrt az ukrán határ közelében egy orosz termobárikus rakéta-sorozatvetőt. A Fehér Ház csak annyit közölt, hogy a híreket hallották, de megerősítést nem kaptak. Amennyiben ez bebizonyosodik, akkor az egyértelműen háborús bűn elkövetésének minősül.

Mi az a termobárikus fegyver, vagyis a vákuumbomba?

Ezek a fegyverek két lépcsőben működnek. A bomba jellemzően benzinnel van töltve, amit a robbanás pillanatában szétporlasztanak egy terület felett, majd ugyanabban a pillanatban egy második töltet egy hihetetlen intenzív, magas hőmérsékletű robbanást indít be a benzinfelhőben, amitől az egész olyan lesz, mint egy szétterjedő tűzgolyó. Az intenzitásra jellemző, hogy a területen lévő minden oxigént – mint egy vákuum – kiszippant, magához szippant a robbanás, amely elhúzódó és tovább tart, mint egy hagyományos bomba felrobbanása. Értelemszerűen az ennek nyomán keletkező hő- és lökéshullám pedig sokkal nagyobb, mint egy „normál” bombáé.

Ha pedig az ellenség a közelben van, akkor az emberi tüdőből is azonnal kiszippantja az oxigént és így végez áldozatával, vagy már a lökéshullám nyomán vesztik életüket az emberek. A robbanás egy 2-300 méteres körzetben mindent és mindenkit elpusztít. A lökéshullám jellemzően olyan erős, hogy beszakítja a dobhártyát, összetöri a csontokat, a belső nyomás hatására szinte kirobbannak a szemgolyók és belső vérzést okoz a szervekben.

Hol alkalmaztak már ilyen bombákat?

Afganisztán amerikai megszállásakor 2001-ben, amikor az ikertornyok felrobbantásával, illetve a terrorakció kitervelésével vádolt al-Kaida-tagok után folyt a hajsza a hegyekben, akkor a barlangrendszerekbe ilyen vákuumbombákat küldtek be az amerikaiak. A fegyvert az 1960-as évek óta használják az oroszok és a nyugati hadseregek is, elsősorban beásott pozíciók, bunkerek ellen. Bevetették az 1999–2000-ben folyt második csecsen háborúban is az oroszok. Akkor Groznij elfoglalásakor alkalmazták, több tucat civil áldozata volt a támadásnak, amit emberi jogi szervezetek világszerte elítéltek. De rendelkezik ilyen fegyverrel az iraki, a szíriai, az azeri, az örmény hadsereg, és kaptak a Donyec-medencében harcoló oroszbarát szakadárok is.

Elfogadott nézet, hogy a világ legerősebb, nem atomtöltetű bombája, az oroszok Fokozott Erejű Légi Termobárikus Bombája, avagy „Minden Bomba Atyja”. Az elnevezést azért kapta, mert egyes szakértők szerint négyszer akkora hatóereje van, mint a korábban legerősebbnek tartott, amerikai Nagy Tömegű Légibombának (MOAB), amelyet az amerikaiak „Minden Bomba Anyjának” neveztek el. Az atom utáni legerősebb bomba annyiban „környezetkímélőbb”, hogy nyomában nem keletkezik radioaktív sugárzás.



Létezik egyébként termobárikus töltettel felszerelt kézifegyver is.

(Borítókép: Egy harc következtében megsemmisült iskola képe 2022. február 28-án. Fotó: Sergey Bobok / AFP)