Kémkedéssel vádolnak egy orosz diplomatát Bulgáriában

A közlés szerint az érintett személy cselekedeteivel megsértette a diplomáciai és konzuli kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezményeket.

A főügyészség szerint a gyanúsítottal egy tartalékos bolgár tábornok is együttműködhetett, akinek többek között a NATO-t és az Európai Uniót érintő bizalmas információkhoz is hozzáférése van. Az ügyben a szófiai orosz nagykövetet is bekérették – adta hírül az MTI.

Bulgáriában még 2021 márciusában vették őrizetbe a védelmi minisztérium hat munkatárását azzal a gyanúval, hogy Oroszországnak kémkedtek.