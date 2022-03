Bloomberg: nyilvános akasztásokat tarthatnak az orosz katonák

Ahogy korábban beszámoltunk róla, csütörtökön négyszáz nőt és gyermeket mentettek ki egy ukrán városból az orosz robbantások után. Irpin városát romok, tűz és káosz borítja, míg az orosz hadsereg egyre beljebb vonul Ukrajna területén.

Azonban nem Irpin az egyetlen város, amely romokban áll: harminchárom ember meghalt, és többen megsebesültek, miután két iskolát és egy házat légicsapás ért Csernyihivben. Nem sokkal jobb a helyzet Bucsában sem, ahol már az előző napokban is készültek fotók a pusztításról.





A 400 ezer lakossal rendelkező Mariupol városának ostroma is folytatódik, a polgármestere közlése szerint a várost érő tüzérségi bombázásban a civilek közül is többen meghaltak, 128 embert pedig kórházakban ápolnak. Elmondta azt is, hogy sokan víz és áram nélkül maradtak Mariupolban, csütörtökön ezt a helyzetet az illetékes hatóságok megpróbálják orvosolni.

De úgy néz ki, hogy nem csak a harci helyzetben lévő városokban rossz a helyzet, korábban megírtuk, hogy a már elfoglalt Herszonban is rettentő állapotok uralkodnak. A dél-ukrajnai Herszon az első olyan nagyváros, amelyet az orosz erők elfoglaltak az invázió kezdetén. A BBC felvette a kapcsolatot egy ott élő nővel, aki többek között elmesélte, hogy a helyzetük kritikus:

Nincs elég élelmiszer és gyógyszer

Kijárási tilalmat vezettek be az oroszok

A villanyt sem szabad felkapcsolni este

Ugyanakkor az európai hírszerzés embere még a leírtaknál is rosszabb helyzetre hívja fel a figyelmet.

A Bloomberg egy névtelen európai hírszerzési tisztviselőre hivatkozva azt írta, hogy Moszkva terveket dolgozott ki arra, hogy az elfoglalt városokban milyen megtorlásokat hajtson végre, így levernék az esetleges tiltakozásokat, letartóztatnák a számukra veszélyes embereket, és nyilvánosan végeznének ki ukránokat.

(Borítókép: Törmelék borítja a harkivi városháza romos épülete előtti teret egy orosz rakétatámadás után 2022. március 1-jén. Fotó: MTI / AP / Pavel Dorogoy)