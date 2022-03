A veterán hollywoodi sztár, Steven Seagal részt vesz Oroszország Ukrajna elleni inváziójában – ez a hír terjedt a közösségi médiában, de természetesen nem igaz.

A színészt „hírszerzők látták”, amint az orosz csapatok oldalán harcol a nemrég elfoglalt hosztomeli katonai repülőtér közelében – ezt sugallta az a fake tweet, hamis poszt, amit többek között Joe Rogan is megosztott.

Az ellentmondásos humorista látszólag viccből tette közzé a CNN logójával hamisított képernyőfotót, amely nemcsak több mint 240 ezer lájkot kapott, hanem sokan másutt is halál komolyan osztották meg a közösségi oldalakon, így végül kénytelen volt törölni.

Mások a Sky News tudósítására hivatkozva jelentették, hogy „Steven Seagalt látták, aki Ukrajnában harcol”. A felvételen valóban felismerhető egy magas, fekete, lófarokba kötött hajú, katonai felszerelésbe öltözött férfi, de ő csak a színész vélt hasonmása.

Egyes kommentelők közben arra is hivatkoztak, hogy a 69 éves színész legutóbb Moszkvában élt, állítólag azért, hogy az amerikai adóhatóságok elől meneküljön. Seagal valóban az orosz fővárosba költözött, ahol politikai pályafutását tervezte folytatni. Véleményét nem nyomban a háború kitörése után osztotta meg.

„Azért imádkozom, hogy mindkét ország pozitív, békés megoldásra jusson” – mondta napokkal később a Fox Newsnak, miközben arra is emlékeztetett, hogy sokaknak vannak barátai és családtagjai Oroszországban és Ukrajnában egyaránt.

Steven Seagal egyébként 2016-ban kapott orosz állampolgárságot azok után, hogy hangosan kiállt a Krím elcsatolása mellett. Válaszul Ukrajna nemzetbiztonsági okokra hivatkozva öt évre kitiltotta a területéről.

Seagallal szemben sok hollywoodi csillag azonnal hallatta a hangját – jelentette a Hollywood Reporter.

Ryan Reynolds arra buzdította az embereket, hogy adományozzanak az ENSZ Menekültügyi Szervezetének. A támogatást a feleségével, Blake Livelyval együtt ki fogják egészíteni.

In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we'll match it up to $1,000,000, creating double the support.* https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ

David Lynch hosszú nyilatkozatban ítélte el az orosz elnököt:

– üzente a rendező.

„Hozzátok hasonlóan imádkozom az ukrajnai emberekért” – írta Angelina Jolie egy Instagram-bejegyzésben. A színésznő az Ukrajnában élők segítségére fog fókuszálni.

Hayden Panettiere színésznő, akinek korábbi partnere ukrán származású, az Instagramon „abszolút szégyennek” nevezte Putyin cselekedeteit.

Mark Ruffalo azt üzente, hogy szeretetet és imákat küld „Ukrajna, Oroszország és Európa minden ártatlan emberének, kiváltképpen a fiataloknak, akik az aszimmetrikus erőszak és pusztítás e szomorú és maró pillanatának áldozatai”.

Sending love and good prayers to all innocent people of Ukraine and Russia and Europe who are caught up in this sad and corrosive moment of asymmetrical violence and destruction, especially the young people. You have done nothing to deserve this perversion and obscene spectacle.