Megszüntette a nyomozást a volt spanyol király ellen a korrupcióellenes ügyészség

A 84 éves volt uralkodó után a vádhatóság három ügyben vizsgálódott: ismeretlen eredetű bankkártyák használata, eltitkolt külföldi vagyon, valamint szaúdi vasútépítésből származó feltételezett jutalék miatt.

Az ügyészség megítélése szerint egyik esetben sem lehetett bizonyítani a bűncselekmény megvalósulását, továbbá az ügyek egy része már úgyis elévült volna, vagy I. János Károly uralkodásának idején történtek, amikor államfőként sérthetetlenség védte. Az ügyészség rámutatott arra, hogy az eljárásnak köszönhetően a volt király több mint ötmillió eurónyi be nem vallott jövedelem után keletkezett adóhátralékát rendezte.

I. János Károly után a svájci ügyészség is nyomozott pénzmosás gyanújával, de bizonyítékok hiányában azt az eljárást is vádemelés nélkül zárták le. A spanyol vádhatóság 2020 augusztusában indított vizsgálatot, a volt király akkor elhagyta Spanyolországot, Abu-Dzabiba költözött, és azóta is ott él. Az elmúlt években többször cikkezett arról a spanyol sajtó, hogy I. János Károly visszatérne Spanyolországba, most úgy vélik: a nyomozás lezárása lehetővé teszi számára a hazaköltözést – számolt be az MTI.