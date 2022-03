A Netflix és a Spotify is szankcionálja Oroszországot a háború miatt

A Netflix, a Spotify, az IKEA, a JYSK és a H&M is beállt a sorba, és felfüggesztésekkel, korlátozásokkal sújtják Oroszországot az ukrajnai invázió miatt.

Mint arról már az Indexen is beszámoltunk, a Volkswagen leállította az oroszországi gyártást és az exportot Oroszországba, most pedig újabb vállalatok döntöttek a leállítás mellett.

Az autókereskedelem vonalán maradva Japán is lépett. A Honda felfüggesztette az autók és a motorok exportját Oroszországba, miután a szállítás és a fizetés is nehézségekbe ütközött. A Honda mellett az Oroszországban eddig piacvezető Toyota is felfüggesztette az értékesítést, vagyis leáll a szentpétervári üzem, amely évente 80 ezer járművet állít elő, és mintegy kétezer főt foglalkoztat – írja a portfolio.hu.

Az autógyártás mellett a nagyobb streamingszolgáltatók is a korlátozás mellett döntöttek.

Lépett a Netflix is

A Netflix az összes jövőbeli oroszországi projektjét felfüggesztette, ami elsősorban négy eredeti orosz sorozatot érint. Az első a még készülőben lévő Zato, amely a Szovjetunió bukása után játszódó krimisorozat lenne, és amit a fehérorosz származású rendező, Darja Zsuk rendez.

A szolgáltató döntése az Anna K című orosz sorozatot is érinti, aminek alapját az Anna Karenina adja.

A Guardian felkereste a céget, és a Netflix megerősítette mind a tartalomgyártás, mind az oroszországi projektek leállítását.

A streamingszolgáltató mellett néhány napja már Hollywood is próbálja egyre jobban visszaszorítani Oroszországot. A Disney, a Warner Bros, a Paramount, a Sony és a Universal is elhalasztotta a közelgő filmbemutatóit, így a Turning Redet, a Batmant és a Morbiust is.

A Spotify bezárta az oroszországi irodáját

A Spotify is frissen jelentette be, hogy „az Ukrajna elleni provokálatlan támadás miatt” határozatlan időre bezárta az oroszországi irodáját, sőt az orosz RT és Szputnyik összes tartalmát eltávolította a platformról, írta meg a Reuters.

A nagy fast fashion márkák közül a H&M már korábban biztonsági okokból bezáratta az összes üzletét Ukrajnában, a napokban pedig egy közleményt adott ki arról, hogy

mélyen aggódnak az ukrajnai tragikus fejlemények miatt, és kiállnak minden szenvedő ember mellett.

A cég úgy döntött, hogy ideiglenesen felfüggeszti az összes értékesítést Oroszországba, és az angol nyelvű weboldaluk már nem elérhető a vásárlók számára az országban.

Az ASOS divatmárka is bejelentette, hogy nem fogad rendeléseket, amelyek Oroszországból érkeznek.

Az IKEA és a JYSK is felfüggesztette az értékesítést Oroszországban. A JYSK jelezte, hogy oroszországi üzletei – beleértve a webshopokat is – ideiglenesen zárva tartanak – írja az MTI. A cégnek jelenleg 13 üzlete van Oroszországban. Az IKEA nemcsak az oroszországi értékesítést függeszti fel, hanem a fehéroroszországi működését is.

Folyamatosan követjük az orosz–ukrán háború eseményeit, percről percre frissülő cikkünket itt találja.