Szijjártó Péter: 32 főt menekített ki Kijevből a külügyminisztérium

A külügyminiszter hangsúlyozta, sajnos immár nyolcadik napja zajlik a háború a szomszédunkban. Mi, magyarok nem akartuk, nem akarjuk ezt a háborút, mi azt szeretnénk, ha béke lenne, ha minél előbb béke lenne a szomszédban. Ezért bíznak abban, hogy a béketárgyalások második fordulója sikeres lesz.

Közben a helyzet sajnos folyamatosan romlik Ukrajnában, különösen igaz ez Kijevre, ahol a nagykövetség működési körülményei is egyre nehezebbek. Más országok nagykövetségei is megkerestek ott minket Kijevben, hogy tudnánk-e segíteni a stábjaik kimenekítésében. Mivel a helyzet romlik, úgy döntöttünk, hogy a kijevi nagykövetség munkatársainak egy részét, az ott menedéket kérő néhány magyar civilt, valamint a tőlünk segítséget kérő dél-afrikai és nigériai nagykövetség személyzetét is evakuáljuk