Éjszaka lángokban állt Európa legnagyobb atomerőműve

Lángokban áll a délkelet-ukrajnai zaporizzsjai atomerőmű, miután az orosz fegyveres erők tüzet nyitottak a létesítményre. Az atomerőmű egyik dolgozója az erőmű hivatalos Telegram-oldalán közzétett videóüzenetében közölte, hogy a fegyveresek közvetlenül a reaktorokat célozzák. Hangsúlyozta azt is, hogy az állomáson van egy tároló a kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására.

Jó, hogy még nem került ellenséges tűz alá. Nagyon veszélyes. Valós nukleáris veszély fenyeget

– hangsúlyozta, Hozzátette:

Az támadás folytatódásával senki sem tudja megjósolni, hogy mi lesz a vége. Ez egy nukleáris létesítmény. A legnagyobb, legerősebb Európában. A következmények pedig határokon átnyúlóak lehetnek, ami messze túlmutat Ukrajnán, de még Európán is.

Ugyanakkor megjegyzete, hogy a sugárzás szintje egyelőre normális szinten van.

A támadásról felvétel is készült. Energodar polgármestere, Dmitrij Orlov megerősítette a támadást. Hozzátette: vannak sebesültek, de annak pontos számáról egyelőre nincsenek pontos információi.

Az atomerőmű munkatársai szerint a támadást a csecsen vezető iránti hűségük miatt „kadiroviták” néven is emlegetett elit alakulat hajtotta végre.

Ukrajna veszélyhezetekért felelős állami szolgálata a közösségi oldalán a támadással kapcsolatban közölte, hogy a zaporizzsjai erőmű hat blokkjából jelenleg egy üzemel. A reggeli közlések szerint az atomerőmű melletti épületben ütött ki a tűz, amelyet sokáig tudtak eloltani, végül 5 óra 36 perc körül sikerült megfékezni a lángokat. Halálos áldozatról nem érkezett hír.

Az ukrán külügyminisztérium mindeközben arra figyelmeztet , hogy a Zaporizzsja Atomerőműben bekövetkezett robbanás, amely az orosz csapatok ágyúzása miatti tűz miatt következhet be, tízszer erősebb lesz, mint a csernobili katasztrófa. Dmitro Kuleba külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az oroszoknak haladéktalanul be kell szüntetniük a tüzet, be kell engedniük a tűzoltókat, és biztonsági zónát kell kialakítaniuk az atomerőmű közelében.

Zelenszkij: Ez nem fenyegetés, ez a valóság

Volodimir Zelenszkij közösségi oldalán reagált a történtektre. Elmondta: Oroszországon kívül egyetlen állam sem lőtt még atomerőművet.

Európának most kell felébrednie: lángokban áll Európa legnagyobb atomerőműve. Jelenleg orosz harckocsik lövik az energiablokkokat. Ezek hőkamerával felszerelt harckocsik, vagyis tudják, hova lőnek. Készültek rá

– hangsúlyozta az ukrán elnök, majd a csernobili katasztrófára emlékezett: „Oroszország újra meg akarja csinálni, sőt, már csinálja is”. Majd hozzátette:

Zaporizzsjában hat energiablokk van. Csernobilban csak egy robbant fel.

Zelenszkij elmondta, hogy már felvette a kapcsolatot Ukrajna partnereivel. Elmondása szerint már egyeztetett Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, Olaf Scholz német kacellárral, Andrzej Duda lengyel elnökkel Boris Johnson brit miniszterelnökkel és Joe Biden amerikai elnökkel is. Ukrajna ezen kívül felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatójával, Rafael Grossival is.

Azt is megjegyezte, hogy az orosz propagandisták azzal fenyegetőztek, hogy „nukleáris hamuval borítják be a világot”.

Ez már nem fenyegetés, ez a valóság

– hangsúlyozta az államfő, aki továbbra is hangsúlyozta: az orosz haderőt azonnal le kell állítani.

Ukrajnában 15 nukleáris egységtalálható. Ha robbanás történik, az mindennek vége, vége Európának. Csak az azonnali európai fellépés állíthatja meg az orosz csapatokat

– fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Joe Biden tárgyalt az ukrán elnökkel

Joe Biden amerikai elnök telefonon beszélt Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnökkel a zaporozsjei atomerőmű elleni orosz támadás után.

Biden elnök csatlakozott Zelenszkij elnökhöz, és felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel az ellenségeskedéssel a térségben, és engedje be a tűzoltókat és a mentőket a létesítménybe

– olvasható a Fehér Ház közleményben.

A beszélgetés után Biden beszélt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség adminisztrátorával és a nukleáris biztonsági miniszter helyettesével, hogy tájékozódjon az erőműben kialakult helyzetről. A beszélgetések részleteiről egyelőre nem számolnak be.

Reagált a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) azután vette fel a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal, hogy az orosz megszállók rálőttek a zaporizzsjai atomerőműre. Kijelentették, hogy tisztában vannak a zaporizzsjai atomerőmű helyzetével – írja az Unian.

A NAÜ-nek tudomása van a zaporizzsja atomerőmű ágyúzásáról szóló jelentésekről, felvette a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal a helyzettel kapcsolatban

– olvasható a közleményben.

Arról is beszámoltak, hogy Ukrajna biztosította őket arról, hogy a zaporizzsjai atomerőmű területén keletkezett tűz nem érintett fontos alapberendezéseket.

Az atomerőmű főigazgatója: Még dúlnak a harcok

A zaporizzsjai atomerőmű főigazgatója, Igor Murasov elmondta, hogy az atomerőmű területén megsértették a nukleáris biztonságot. Elmondása szerint nem engedik be a tűzoltókat a területre.

Mindent megteszünk, de továbbra is lángol az épület, a tűzoltókat nem engedték be. Hatalmas a kockázat. Az állomáson harcok dúlnak. A reaktorok veszélyben vannak

– mondta a főigazgató.

Az Unian információi szerint egy ötemeletes épület gyulladt ki az erőmű területén, amelynek a harmadik, negyedik és ötödik emelete lángokban áll.