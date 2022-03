Tálas Péter úgy véli, hogy több forgatókönyv is működhet azután, ha az orosz csapatok elfoglalták Ukrajnát. Ez a megszállás lehet hosszútávú, kemény, katonai, de elképzelhető, hogy valamilyen kollaboráns árnyékhatalmat emelnek a politikai vezetés csúcsára. Ha a megszállás nem működik úgy, ahogyan azt Putyin eltervezte, akkor egy akár 10 éves folyamatos katonai jelenlét is elképzelhető, csakúgy, mint korábban Afganisztánban.

A szakértő szerint kizárt, hogy Ukrajna elfoglalása után a kisebb balti államok ellen fordulnának az orosz erők, hiszen ami most történik, az belül van az orosz érdekszférán, ahová a NATO sem tervez belépni és az oroszok is tudják, hol kezdődik a NATO-szövetség határa.

De mit csinál Putyin Ukrajnával, ha már elfoglalta az országot?

Szó volt arról is, hogy működhetnek-e a most elfogadott nyugati szankciók, amelyek Tálas szerint felérnek egy kisebb gazdasági atombombával Oroszországgal szemben. Egyre súlyosabb kérdésként jelentkezik a menekültek ügye, hiszen már több mint egymillió ember hagyta el Ukrajnát, amit térképen is ábrázoltunk.

Műsorunkban szóba került az is, hogy

milyen stratégiai céljai vannak az oroszoknak ezzel az invázióval;

mikor és milyen távon lehetnek hatékonyak a most elfogadott szankciók;

ki, vagy kik lehetnek azoknak, akik végül felállíthatják Putyint;

milyen hatást váltott ki a civil Európából a hihetetlenül sok menekült megindulása;

felvehetik-e villámgyorsan Ukrajnát az Európai Unió tagállamai közé, ahogyan azt Zelenszkij elnök kérte?

„Putyin szeme előtt az lebeg, hogy a szovjet időkhöz hasonlóan egy széles ütközőzónát hozzon létre a nyugati határoknál és megakadályozza, hogy egy 600 ezer négyzetkilométer kiterjedésű NATO tagállam legyen a szomszédja,

éppen ezért fordult most a legdrasztikusabb eszközhöz, hogy Ukrajnát letérítse erről az útról, de az eddig elért harci eredményeket látva, ez nem megy majd olyan egyszerűen. Ezért még most nem szállhat ki, hiszen egyetlen város elfoglalását tudja csak felmutatni egy hét alatt és ez bizony kevés a hazai közvélemény lenyűgözéséhez.

(Borítókép: Tálas Péter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)