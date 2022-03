Az amerikai hírszerzés prioritásként kezeli Putyin lelkiállapotának megértését

Putyinról már régóta és immár leplezetlenül feltételezik, hogy viselkedése egyre kiszámíthatatlanabb és irracionálisabb. Oroszország ukrajnai inváziójának elindítása után magas rangú amerikai tisztviselők kérték fel a hírszerző ügynökségeket: gyűjtsenek össze minden új információt arról, hogyan érzi magát az orosz vezető, és milyen hatással volt a gondolkodásmódjára az európai szomszédok és szövetségesek váratlanul egységes és kemény válasza.

Az amerikai hírszerzés évtizedek óta dekódolja a volt KGB-tisztet, aki gyakorlatilag 1999 óta Oroszországot irányítja. Az Egyesült Államoknak óriási intézményi ismeretei vannak Putyinról, ugyanakkor közismerten rossz rálátása van a mindennapi döntéshozatalára. A Kremlt továbbra is „megközelíthetetlen célpontnak” nevezi a hírszerzés, ahová hagyományos módszerekkel hihetetlenül nehéz behatolni.

„Minden információ, amivel az USA rendelkezik, találgatásnak minősül, mert Putyin döntései és nyilatkozatai nem tűnnek értelmesnek” – hivatkozott a CNN egy forrásra, akinek rálátása van a legújabb hírszerzési jelentésekre. Putyin ugyanis évek, évtizedek óta egy viszonylag azonosítható sablon szerint cselekedett – mondta.

Az amerikai hírszerzésnek nincs jó rálátása Putyin lelkiállapotára – ismerte el az amerikai törvényhozóknak egy, a hét elején megtartott zárt tájékoztatón Avril Haines, a nemzeti hírszerzés igazgatója.

Szóba került Putyin lelkiállapota, de nem volt hajlandó részletezni a megosztott információkat egy iowai republikánus szenátor, aki részt vett a szenátusi eligazításon. Chuck Grassley azonban hozzátette, hogy a tájékoztatótól függetlenül személy szerint aggasztónak tartja Putyin gondolkodásmódját.

A háborúval kapcsolatos beérkező információk alapján eddig számos ún. „nyers” jelentés készült. Az egyik ilyen, több mint egy tucat ügynökséghez eljuttatott egy olyan forrást idéz, aki azt állítja, hogy Putyin viselkedése „rendkívül aggasztóvá és kiszámíthatatlanná” vált az elmúlt két napban. A másolatot az amerikai hírtelevízió is megszerezte.

A leírás azonban másodkézből jutott el az FBI-hoz egy olyan forrástól, aki beszélt egy „kiváló rálátással” rendelkező másik, ismeretlen forrással. A jelentés ugyanakkor megjegyzi, hogy ez a személy a múltban olyan információkkal szolgált, amelyeket a hírszerző ügynökségek egymástól függetlenül meg tudtak erősíteni.

Hogy pontosan milyen szankciók dühítették fel Putyint, nem tudni – a jelentésnek ez a része szerkesztett.

Az összefoglaló szerint például sok olyan, megbízható kapcsolatokkal rendelkező személy, akinek lehetősége volt arra, hogy a repülőterek és határok lezárása előtt elhagyja Oroszországot, az országban maradt – ami arra utal, hogy nem tudtak előre a lezárásokról.

Az FBI-tól származó jelentés záradékában leszögezik: nem kizárt, hogy a forrás „az amerikai döntéshozatal befolyásolására”, egyszóval manipulációs céllal osztotta meg értesüléseit.

Az illetékesek szerint a nyers hírszerzési adatok nem kezelhetők tényként.

A Putyin mentális egészségével kapcsolatos találgatások február 24-én hajnalban sugárzott beszédével kezdődtek, amelyben egy torz, revizionista történelem felvázolásával igazolta az ukrajnai beavatkozást.

Putyin „mindig is gyilkos volt, de a problémája most más és jelentős” – reagált már másnap Marco Rubio floridai republikánus szenátor, aki azt sugallta, hogy értékelését a szenátus hírszerzési bizottságának alelnökeként kapott hírszerzési tájékoztatókra alapozza.

I wish I could share more,but for now I can say it's pretty obvious to many that something is off with #Putin



He has always been a killer,but his problem now is different & significant



It would be a mistake to assume this Putin would react the same way he would have 5 years ago