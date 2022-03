Putyin jobb karja nem mozog, de nem azért, mert megbénult

Régóta elemzések tárgya a nyugati sajtóban Vlagyimir Putyin furcsa járása. Az orosz elnök alig mozgatja a jobb karját, szemben a ballal, amely úgy leng, ahogy egy normál járással rendelkező emberé. Egy kicsit olyan, mintha a jobb oldala meg lenne bénulva, erről azonban nincs szó, ez csak egy berögződött szokás.

A magyarázat valószínűleg Putyin előéletében rejlik. Az orosz elnök fiatalon 16 évig a KGB tisztje volt, 1985 és 1989 között a drezdai kirendeltségen szolgált őrnagyi rangban, és 1990-ben ezredesi rendfokozattal szerelt le a Cégtől. Nos, a KGB-ben – de nemcsak ott, hanem a Vörös Hadseregben is általában – olyan a díszlépés, hogy közben leszorítják a törzs mellé a jobb karjukat, és ez annyira berögződött Putyinnál, hogy képtelen levetkőzni.

De az is lehet, hogy nem csupán a díszlépésről van szó.

A nyugati elemzők azonban nemcsak Putyin járását vették górcső alá, hanem – a Kis Grófo-sláger parafrázisával – a nézését is. Pontosabban az arcát, amely meglehetősen kikerekedett, mondhatni, felpuffadt.

Lord David Owen, korábbi brit külügyminiszter szerint – aki a Times Radio állomásnak nyilatkozott – arról van szó, hogy Putyin szteroidokat szed, azt az izomnövelő szert, ami a sportvilágban tiltólistán szerepel.

Ezzel csak az a baj, hogy a szteroidok gyakran dührohamot, agresszivitást idéznek elő azoknál, akik szedik ezeket a szereket. Egyes elemzők ennek tulajdonítják Putyin egyre agresszívabb, egyre kiszámíthatatlanabb magatartását.

A szteroidok csökkentik a szervezet ellenálló képességét, immunrendszerének hatékonyságát, ezért volt az, hogy a koronavírus-járvány idején Putyin mániákusan távol tartotta magát mindenkitől – véli az exkülügyminiszter. – Azaz teljesen elszigetelte magát, szinte egy párhuzamos univerzumban élt, és él most is, ezért is lehet az, hogy egyre inkább valóságtól elrugaszkodott lépésekre ragadtatja magát.