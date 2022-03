A korábbi jobbikos Kovács Béla Oroszországból elemzi a magyar helyzetet

A Jobbikban csak KGBélaként emlegetett Kovács Béla Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete néhány nappal korábbi megjegyzéseit idézi, aki Orbán Viktor kijelentésére utalva, azt mondta, hogy

Stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz.

Ljubov Nepop sírva kritizálta a magyar miniszterelnök politikáját, amiért Magyarország nem nyújt katonai segítséget Ukrajnának szomszédos országként, valamint kérdőre vonta a vezetést, hogy fontosabb-e a rezsicsökkentés, mint az emberi életek.

Kovács Béla arra is figyelmeztet, hogy Ljubov Nepop szerint a kárpátaljai magyarok is harcolnak az oroszok ellen – írja a klubradio.hu.

Kovács Bélát felmentették az Európai Unió intézményei elleni kémkedés alól, de a Fővárosi Ítélőtábla kémkedésre való előkészület miatt másodfokon is elítélte. A korábbi politikus közölte, hogy magyarnak született és magyar is marad, még ha most Moszkvában is él. A közelmúltban agyvérzése volt, megműtötték, majd koronavírusos lett, de azt is átvészelte, és jelenleg az egykori egyetemén tanít nemzetközi kapcsolatokat.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő hétfői cikkünket itt találja.