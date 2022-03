Putyin négy szerelemgyereke svájci luxusrejtekhelyen?

Az persze régóta nyílt titok, hogy az orosz elnök intim viszonyt ápol Alina Kabajevával, az olimpiai arany- és ezüstérmes, kilencszeres világbajnok egykori ritmikusgimnasztika-versenyzővel.

Arról is pletykáltak, hogy Putyinnak és a ma már 38 éves szépségnek van egy közös gyermeke. No de hogy mindjárt négy?!

Márpedig a pagesix.com című internetes újság rábukkant egy olyan forrásra, amely állítja: Putyinnak és Kabajevának nemcsak két hétéves ikerlánya van, hanem rajtuk kívül még két fia is!

Mind a négyen Svájcban élnek az anyjukkal egy titkos luxusrejtekhelyen, valahol Lugano környékén. A gyerekeknek svájci útlevelük van, és valószínűleg Kabajevának is – árulta el az anonim forrás.

Putyin a magánéletét mindig is diszkréten kezelte.

Senkinek sem engedem meg, hogy beleüsse az orrát a magánéletembe – nyilatkozta egyszer az orosz elnök. – Sohasem szerettem, ha az újságírók erotikus fantáziájukat kivetítik rám és a környezetemre.

Putyinnak amúgy két „legitim” lánya is van, a 36 éves Marija és a 35 éves Jekatyerina, akiknek az anyja Putyin 2013-ban elvált felesége, Ljudmila. Az elnök róluk sem nagyon beszél, hát még az állítólagos szerelemgyerekeiről.

A Kabajeva-románcról legelőször a Moszkovszkij Korreszpongyent című újság írt még 2008-ban, azzal, hogy Putyin már elvált a feleségétől, és el fogja venni Kabajevát. Aztán kiderült, hogy a történet részben fals, tudniillik Ljudmila csak 2013-ban vált el Putyintól, viszont az újságot furcsa körülmények között bezárták.

Ennek ellenére azóta is pletykák keringenek Putyin kapcsolatáról az egykori tornásznővel, beleértve olyan híreket is, hogy több közös gyerekük van. Még azt is terjesztették, hogy állítólag titokban össze is házasodtak, ortodox egyházi szertartás keretében. Az viszont tény, hogy Kabajeva 2007 és 2014 között az orosz parlament, az Állami Duma képviselője volt.

Majd miután nyolc éve visszaadta mandátumát, a Nemzeti Média Csoport, a legnagyobb orosz állami médiakonglomerátum igazgatótanácsi elnöke lett, állítólag évi tízmillió dolláros fizetéssel.

2013 júliusában olyan hírek kaptak szárnyra, hogy Kabajeva kislánynak adott életet a svájci Ticino tartomány Saint Ann kórházában, de a volt tornásznő tagadta, hogy lenne gyermeke. A pletykák azonban nem szűntek meg, a legújabb szóbeszéd 2019-ből datálódik, akkor állítólag a moszkvai Kulakov szülőotthonban hozott világra ikerfiúkat.

Csakhogy a svájciak diszkréciójában nem biztos, hogy még mindig bízhat Putyin, ugyanis február 28-án bejelentették, hogy számos orosz oligarcha és cég számláit befagyasztják, köztük Putyin elnökét, Mihail Misutyin miniszterelnökét és Szergej Lavrov külügyminiszterét.

Érdekes módon Putyin elvált felesége, Ljudmila pozitívan nyilatkozik az exférjéről:

Kevés olyan szerető apa van a földön, mint ő, annak idején kényeztette a lányokat, még én voltam a szigorú a családban.

A napokban olyan pletykák is terjedni kezdtek Valerij Szolovjov politológus tollából, hogy a háború kitörése után Putyin Szibériában, egy föld alatti luxusbunkerben rejtette el a feleségét és felnőtt lányait, valahol az Altaj-hegységben arra az esetre, ha kitörne az atomháború.

Ami tény, hogy a szóban forgó környéken hirtelen nagy teljesítményű szellőzőberendezést fedeztek fel, és egy 110 kilovoltos ultramodern áramfejlesztőt is üzembe helyeztek, amely egy kisebb város áramellátásához is elegendő lenne.

