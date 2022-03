Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Twitteren mondott köszönetet Joe Biden amerikai elnöknek azt követően, hogy ma bejelentette: az Egyesült Államok betiltja az orosz olajimportot. Zelenszkij a világ többi vezetőjét is arra biztatta, hogy kövessék a példáját – írja a Guardian.

Thankful for US and @POTUS personal leadership in striking in the heart of Putin’s war machine and banning oil, gas and coal from US market. Encourage other countries and leaders to follow.