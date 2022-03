Orbán Viktor: Orosz olaj és gáz nélkül nem működik a magyar gazdaság

Kedden Boris Johnson brit miniszterelnökkel találkoztak a Visegrádi Négyek (V4) kormányfői. A vezetők megegyeztek abban, hogy az orosz-ukrán háború miatt szorosabban működnek együtt a közeljövőben. Orbán Viktor ugyanakkor leszögezte: nem támogatják azt, hogy az energiaszektorra is kiterjesszék a gazdasági szankciókat.

A háború témája minden más témát elsöpört. Az világos, hogy mindnyájan abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a háború minél hamarabb lezáruljon

– ezzel kezdte a V4-es találkozó, illetve az azt követő brit-magyar megbeszélés utáni londoni bejelentkezését Orbán Viktor. Hozzátette: épp ezért minden erőfeszítést megtesznek majd azért, hogy a béke helyreálljon.

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a találkozókon beszéltek az oroszok elleni újabb szankciókról is. Elmondása szerint a megbeszéléséken leszögezte, hogy „aránytalanul nagy terhet jelentene Magyarország számára”, ha ezek az energia-, gáz- és olajszektort is érintenék.

Ezért világossá tettem, hogy mi elítéltjük Oroszország fegyveres támadását, elítéljük a háborút is, de azt nem fogjuk hagyni, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg

– fogalmazott a kormányfő, hozzátéve: mivel a magyar családok 90 százaléka gázzal fűt, ezért az Oroszországból érkező gáz és olaj nélkül „egyszerűen nem működik a magyar gazdaság”.





Boris Johnson: Putyin egy új érdekszférát hozna létre a V4-ekből

A brit kormányfő mindeközben a The Guardian beszámolója szerint azt mondta a találkozón, hogy Vlagyimir Putyin Oroszország érdekszférájába akarja vonni a korábban a szovjet blokkba tartozó országokat, köztük Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot is.

Boris Johnson a demokrácia elleni támadásnak nevezte Ukrajna lerohanását és leszögezte: a brit a V4-ekkel közösen azon dolgoznak, hogy megsegítsék „ukrajnai barátaikat” a szükség órájában, akár még fegyverekkel is.

A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy készen állnak növelni a Lengyelországnak nyújtott katonai támogatásuk mértékét, és megköszönte Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnöknek azt, hogy ők fogadták be a legtöbb ukrajnai menekültet.

A vezetők megegyeztek abban, hogy fenntartják a kapcsolatot a következő napokban és hetekben, és azon fognak dolgozni, hogy még mélyebb, stratégiai jelentőségű kapcsolatot alakítsanak ki egymással

– mondta a találkozóról a Downing Street egyik szóvivője.

(Borítókép: Orbán Viktor magyar (b2), Mateusz Morawiecki lengyel (háttal), Eduard Heger szlovák (j, takarásban) és Petr Fiala cseh kormányfő (j), valamint Boris Johnson brit miniszterelnök (b) a V4-ek és az Egyesült Királyság csúcstalálkozóján a londoni Lancaster House-ban 2022. március 8-án. A csúcstalálkozó fő témája az ukrajnai háború. Mellettük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j2). Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)