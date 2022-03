Oroszok ezrei menekülnek az egyetlen lehetséges útvonalon, Finnországon át a Nyugatra

A Szentpétervár és Helsinki között közlekedő Allegro expresszre az összes jegy napokkal előre elkelt. A finn vasúttársaság, a VR azt tervezi, hogy a megnövekedett kereslet kielégítése érdekében növeli a kínálatot.

„A jövő héten néhány napra megpróbálunk még néhány vonatot indítani” – nyilatkozta Lauri Sipponen, a VR képviselője a finn közszolgálati tévének, az YLE-nek. A vasúttársaságnak nincs tudomása olyan biztonsági kockázatról, ami az Allegro expresszt fenyegetné.

„Az ellenkező irányba, Oroszországba tartó szerelvények gyakorlatilag üresek. Üzleti szempontból ez nem jó, de teljesíteni fogjuk a szolgáltatási kötelezettségünket” – mondta Sipponen.

A Szentpétervárról Helsinkibe, Tallinnba és Rigába tartó buszok szintén megteltek. A repülővel távozni kívánó oroszok járathiánnyal szembesülnek, mivel Európa lezárta légterét az orosz gépek előtt. Az orosz légitársaságok most sorra indítják járataikat Törökországba.

Oroszország Ukrajna elleni inváziója kivándorlást indított el az országból, ugyanakkor sok orosz állampolgárnak nehézséget okoz a hazatérés.

Az orosz utazási szövetség összegzése szerint mintegy 27 ezer orosz turista rekedt a világ különböző részein. Sokan közülük valószínűleg szintén Finnországon át fognak hazautazni.

Vaalimaa, Finnország és Oroszország közös határátkelőhelye, nagyjából 190 kilométerre van keletre Helsinkitől, és körülbelül ugyanilyen messze van Szentpétervár is, az ellenkező irányba.

A forgalom nem nagy, de állandó – jelentette a helyszínről a BBC. Néhányan azért igyekeznek kijutni Oroszországból, mert folyamatosan az a hír járja, hogy Putyin elnök rövidesen hadiállapotot vezet be az ukrajnai invázió elleni tüntetések miatt.

Oroszországból Európába autóval most csak Vaalimaa érintésével lehet eljutni.

