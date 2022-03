Új szakaszába lépett az orosz-ukrán háború

Erősödő humanitárius válság van kibontakozóban az orosz-ukrán konfliktus miatt, ezzel az offenzíva új szakaszába lépett. Kedden viszonylag alacsony intenzitással folyt a küzdelem, de ettől függetlenül több fejlemény is volt az orosz-ukrán háborúban.Összefoglaltuk a nap eseményeit.

A keddi nap tüzérségi és légi bombázássokkal kezdődött több ukrán városban, beleértve Kijevet is. Ezeknek összesítve több tucatnyi halálos áldozata volt, közülük sokan civilek voltak. A pusztításról egy drámai videófelvételt is közöltek.

A háború emellett egy új szakaszába is lépett kedden, ugyanis most először fordult elő, hogy egy kisgyermek Mariupolban kiszáradás következtében halt meg, tehát nem közvetlenül egy harci cselekmény, hanem a nélkülözés miatt.

Mindez fémjelzi azt is, hogy a humanitárius válság mostanra kezd igazán súlyossá válni Ukrajnában.

E válság miatt kedden több helyen is korridorok nyíltak Ukrajnában.

Menekülnek a városokból és az országból is

Az említett korridorok megnyitása valamelyest enyhítette a helyzetet, mivel ezáltal az ostromlott civilek segélyszállítmányokat kaphattak, valamint elhagyhatták városaikat. Mindkét folyamatot megzavarta azonban az, hogy napközben a felek többször is megszegték a tűzszünetet.

Ennek ellenére az akció legalább részben sikeres volt, a kelet-ukrajnai Szumiból például 3500 civilnek sikerült elmenekülnie. Az egyik város evaukációjáról képgalériát is közöltünk .

11 Galéria: Menekülés Irpinyből, ahol egyetlen ép ház sem maradt Fotó: Sergei Supinsky / AFP

A városok evakuálása mellett folyamatosan zajlik az Ukrajnából való menekülés is: az ENSZ szerint keddre már Magyarország lakosságának egyötöde, kétmillió ember hagyta el az országot a háború kezdete óta.

Likvidált parancsnok, növekvő veszteséglista, kiposztolt hadifoglyok

Kedden az ukrán hadsereg frissítette az oroszokról vezetett veszteséglistát, eszerint a támadók már 12 ezer katonát veszítettek. Mindeközben az is kiderült, hogy az ukránoknak sikerült likvidálniuk egy jelentős orosz parancsnokot, Vitalij Geraszimov vezérőrnagyot. A hír azért is figyelemre méltó, mert nem ez az első eset: a védők már a múlt héten is három magas rangú parancsnokot tudtak megölni (hogy mi állhat ezen esetek mögött, arról itt írtunk korábban).

A háború kezdete óta az ukránok nemcsak az orosz veszteségekről posztolnak rendszerese, hanem az elfogott orosz hadifoglyokról, akik gyakorlatilag így a háborús propaganda részévé váltak. A jelenséget ebben a cikkünkben ismertettük részletesen.

Újabb szankciók, fegyveres segítség?

Az amerikai kormány kedden jelentette be, hogy újabb, az energiaipart érintő szankciókat fogadnak el az oroszok ellen. Volodimir Zelenszkij nem sokkal később megköszönte a lépést Joe Bidennek, eközben pedig a britek is követték az amerikaiakat és új szankciókat jelentettek be.

Az Európai Unióban azonban még csak a következő napokban fogják megvitatni ugyanezt a kérdést. Az egyik uniós politikus azt kérte, hogy ha az európaiak segíteni akarnak az ukránoknak, akkor „kapcsolják le a fűtést”.

Miközben ez történt, a Visegrádi Négyek (V4) Boris Johnson brit kormányfővel tárgyaltak kedden. Orbán VIktor a találkozó után leszögezte, hogy továbbra sem támogatnak az energiaszektort érintő oroszellenes szankciókat (arról viszont, hogy mely szankciók azokat, amelyeket még akár a magyar kormány is támogathat, ebben a cikkünkben írtunk).

Nem sokkal a találkozó után felmerültek olyan információk is, miszerint a britek és a V4-ek közösen nyújthatnak fegyveres segítséget Ukrajnának, de erről kiderült, hogy nem igaz (a lengyelek és a brit viszont tényleg küldhetnek fegyvereket saját kontóra). Mindeközben pedig Ukrajna magyarországi nagykövete ismét segítséget kért a magyar kormánytól.

Helyszíni riport a dacos kijeviekkel

Mindeközben Kijevben tartózkodó riporterünk jelentette, hogy a helyiek elszánták magukat arra, hogy a végsőkig küzdenek, és – az őket ért szerencsétlenségek ellenére – a hangulat nem elkeseredett, hanem inkább dacos. Ezen kívül a kárpátaljai magyarokat is megkérdeztük arról, hogy miként élik meg a háborút.

Arról pedig, hogy Magyarországon hogyan változtatta meg életünket és háború, és mit tehetünk az általa okozott bizonytalanság ellen, ebben a cikkünkben írtunk.

Harcias nőnapi köszöntők

A háborús viszonyok ellenére mindkét harcoló fél megemlékezett a nemzetközi nőnapról. Vlagyimir Putyin egy beszédben köszöntette őket napközben, míg az ukrán légierőnél kifejezetten a harcban elesett nőkről emlékeztek meg. Kijevben tartózkodó kollegánk ezen kívül azt is leírta, hogy az ostromlott fővárosban a civilek hogyan emlékeztek meg a napról.

(Borítókép: Katonák emelnek be egy idős nőt egy járműbe, hogy kimenekítsék Irpinből, Kijev egyik peremkerületéből 2022. március 8-án. Fotó: MTI / AP / Felipe Dana)