Már az ukrajnai háborús bűnöket vizsgálja a hágai törvényszék 39 ország kezdeményezésére

A brit hadügyminiszter figyelmeztetett, hogy nem csak az orosz kormány tagjait, hanem az orosz katonai parancsnokokat is bíróság elé fogják állítani háborús bűnök elkövetésének vádjával. James Heappey hangsúlyozta, nem csak a kormány tagjai, hanem a katonai hierarchián belül a parancsok kiadásáért és végrehajtásáért felelősök nevét is összegyűjtik és ha szükséges, akkor bíróság elé állítják őket.

Előzőleg a hágai törvényszék főügyésze azt mondta, hogy bizonyítékokat gyűjtenek a feltételezett háborús bűnökkel, az emberiesség elleni bűncselekményekkel és a népirtással kapcsolatban.

A vizsgálat megindítását 39 nemzet – köztük az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – kezdeményezte. Beadványuk lehetővé tette, hogy a vizsgálatot bírósági jóváhagyás nélkül indítsák el.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már háborús bűnökkel vádolta Moszkvát, miután Oroszország légicsapásokat mért az Ukrajna második legnépesebb városára, Harkivra, ahol civilek haltak meg és ártatlan gyerekek vesztették életüket a mariupoli gyerekkorház támadásakor.

„A lehető leggyorsabban” kívánja elindítani vizsgálatát – jelentette be Karim Khan, az NBB főügyésze, aki a háborús és az emberiesség elleni bűncselekményeket, valamint népirtás vádjait fogja kivizsgálni visszamenőleg, 2013-ig, a Krím orosz annektálása előtti időkig.

A hágai törvényszéknek nincs saját rendőrsége. A gyanúsítottak letartóztatásában kizárólag a nemzetközi együttműködésre támaszkodik. A Nemzetközi Büntetőbíróság börtönbüntetést és pénzbírságot szabhat ki – szögezte le a BBC.

A Nemzetközi Büntetőbíróságon folyó vizsgálatok általában évekig tartanak. Eddig csak néhány ítéletet hoztak.

Az Egyesült Államok kijevi nagykövetsége háborús bűncselekménynek minősítette a zaporizzsjai atomerőmű megtámadását.

It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin's shelling of Europe's largest nuclear plant takes his reign of terror one step further. #TheHague #Zaporizhzhia #StandwithUkraine