A háború 15. napján tárgyalóasztalhoz ült az orosz és az ukrán külügyminiszter. Ez az első magasabb szintű tárgyalás az invázió megkezdése óta. A sajtótájékoztatón kiderült: nem sikerült jelentősebb megállapodásokat tető alá hozni. Lavrov azonban megerősítette, hogy Putyin készen áll a legfelsőbb szintű tárgyalásokra is, ezt azonban feltételhez köti. Eközben továbbra is folyatatódnak az ukrán városok elleni támadások. Az orosz fél olyan fegyvereket is bevet, amelyeket tilt a nemzetközi jog. Óriási a veszteség mindkét oldalon.